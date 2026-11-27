El Concejo aprobó un proyecto del concejal Julián Martínez que impulsa la creación del Plan Municipal Cuidados de Verano. La iniciativa contempla puestos de hidratación, asistencia sanitaria básica, espacios de descanso y campañas de prevención durante la temporada estival.

Proponen instalar postas sanitarias en los ocho distritos de Santa Fe para prevenir golpes de calor y dengue

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este viernes un proyecto de resolución que propone crear el Plan Municipal Cuidados de Verano , una iniciativa que busca reforzar las acciones de prevención y atención sanitaria durante los meses de altas temperaturas.

La propuesta, presentada por el concejal Julián Martínez , plantea la instalación de dispositivos en distintos puntos de la ciudad para que los vecinos puedan acceder a puestos de hidratación, asistencia sanitaria básica, espacios de descanso y material informativo sobre los principales riesgos para la salud durante el verano.

Entre los temas contemplados se encuentran el cuidado de la piel, la prevención del golpe de calor y las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue.

El proyecto también autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenios con instituciones públicas y privadas para implementar las denominadas Postas Sanitarias en los ocho distritos de la ciudad.

Prevención y atención durante el verano

Al explicar los alcances de la iniciativa, Martínez señaló que el objetivo es que el municipio pueda instalar dispositivos en diferentes sectores de Santa Fe durante la temporada estival, con especial atención a los hábitos de cuidado y a la situación particular del fenómeno de El Niño.

El concejal también planteó la necesidad de articular el trabajo con organizaciones y efectores de salud provinciales que ya desarrollan este tipo de actividades, para coordinar la logística y ampliar la cobertura territorial.

"También proponemos que se pueda articular con aquellas organizaciones y efectores de salud provinciales que ya estén implementando estos dispositivos, coordinando una logística que permita cubrir todos los puntos de la ciudad", explicó.

Finalmente, Martínez remarcó que la prevención y el cuidado de la salud requieren un trabajo conjunto entre distintos sectores. "Es una tarea colectiva. Nos parece importante que el Municipio pueda sumarse a esas herramientas que ya se están llevando adelante", concluyó.