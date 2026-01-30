Crímenes en la provincia: según Cococcioni, en Santa Fe y Rosario se "consolida un ciclo de disminución de la violencia"

El ministro de Justicia y Seguridad presentó los indicadores de enero y destacó una fuerte baja en los homicidios en toda la provincia.

Indicadores de enero: Segun Cococcioni, en Santa Fe y Rosario se "consolida un ciclo de disminución de la violencia"

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni , junto a funcionarios de su cartera, dio a conocer este jueves los indicadores de circulación de violencia correspondientes al mes de enero , en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sala principal de La Torre, en la sede de Gobierno de Rosario .

Al iniciar su exposición, Cococcioni afirmó que “estamos cerrando un enero que mantuvo indicadores a la baja en materia de circulación de violencia” , y remarcó la importancia de analizar las estadísticas para sostener las políticas de seguridad. En ese sentido, señaló que “conocer los datos nos permite redoblar esfuerzos, mantener los niveles de policiamiento y de investigación criminal, para consolidar un ciclo de disminución de la violencia en toda la provincia y particularmente en Rosario” .

Homicidios a la baja en la provincia

Al detallar los números, el ministro precisó que en lo que va de enero se registraron 11 homicidios dolosos en toda la provincia, una cifra significativamente menor en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían contabilizado 38 homicidios. Según destacó, se trata de “la cifra más baja desde que se tienen registros de la criminalidad”.

Cococcioni subrayó además que este número representa “casi la mitad del segundo año más bajo”, que había sido 2019, y consideró que se trata de resultados alentadores, aunque aclaró que el desafío es sostenerlos en el tiempo. “Esperamos mantener esta tendencia en febrero y en los meses venideros”, afirmó.

La Capital y el resto de la provincia

En cuanto al departamento La Capital, los registros oficiales indican que en lo que va de enero se produjeron 2 homicidios, mientras que en el mismo período de 2025 se habían registrado 5 hechos.

En el resto del territorio provincial se contabilizaron dos homicidios: un femicidio ocurrido el 12 de enero en la ciudad de Reconquista, en el departamento General Obligado, y el homicidio de Carlos Darío Cejas, cometido el viernes 16 de enero en Tostado, departamento 9 de Julio.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad destacaron además que hasta el momento no se registraron homicidios en 15 de los 19 departamentos de la provincia, un dato que refuerza la tendencia descendente que el Gobierno provincial busca consolidar a lo largo del año.

Rosario, con una caída marcada

En relación con el departamento Rosario, el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, detalló que en enero de 2026 se registraron 7 homicidios dolosos, frente a los 21 casos ocurridos en enero de 2025.

Además, Santantino comparó los datos con los años más violentos que atravesó el departamento y explicó que en enero de 2022 y 2023, a esta altura del mes, se contabilizaban 24 y 25 homicidios, respectivamente. En ese marco, sostuvo que “estamos hablando de un cuarto de la circulación de violencia que habíamos tenido en el departamento y puntualmente en la ciudad de Rosario”.