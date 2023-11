Crisis pediátrica: el Concejo le pidió al gobierno que garantice la atención con obras sociales y prepagas

Salud santafesina, en riesgo: crece el plus médico ilegal, faltan insumos y "50% de los egresados no se capacitan"

La medida de los médicos fue tomada en reclamo a una actualización de sus aranceles que -según señalaron- a mediados de octubre era de entre $2.000 y $3.000 por consulta.

LEER MÁS: Pediatras de Santa Fe dejarían de atender por prepagas y obras sociales

“Tomamos el tema porque queremos visibilizar este conflicto que afecta a niños, niñas y adolescentes de la ciudad. La atención pediátrica es un derecho básico y hoy corre el riesgo de no ser garantizado”, sostuvo la concejala Mondino

Y agregó: “La Asociación de Pediatras de Santa Fe, que está integrada por más de 150 profesionales, viene planteando esta dificultad desde hace un tiempo. Hoy están cobrando menos de la mitad del valor ético estipulado por el Colegio de Médicos y son los pacientes quienes deben abonar los costos de las consultas de manera particular. Entendemos que es una situación crítica que debe resolverse lo antes posible”.

Vale aclarar que en los últimos diez días el Hospital de Niños Orlando Alassia registró un aumento del 35% de casos, como consecuencia de la medida tomada por la Asociación, pero también por la restricción en la atención pediátrica en el Hospital Iturraspe por falta de médicos pediatras.

“Frente a este complejo panorama, claramente los que pierden son los niños. Desde el Concejo Municipal nos hacemos eco del tema para visibilizar la problemática y ponerla en la agenda política. Esperamos que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, active los mecanismos necesarios para resolver el conflicto”, concluyó Mondino.

LEER MÁS: Iapos reconoció un aumento en la cantidad de médicos que cobran plus y pidió a los afiliados que denuncien

La concejala Valeria López Delzar se expresó al respecto: "Queremos poner en evidencia ante el gobierno provincial la necesidad de solucionar este problema. No solo por los niños y niñas, sino porque acompañamos en el reclamo a los médicos que están acorralados por esta situación. Esto repercute en el sistema público de salud porque en los últimos tiempos hemos visto que se han incrementado las consultas y las atenciones en el hospital de niños en un porcentaje del 35 por ciento; incluso de personas que cuentan con cobertura de obra social".

"Esta situación repercute en el propio sistema de salud pública. Repercute en los afiliados que son quienes reciben en sus recibos de sueldos los respectivos descuentos o siguen pagando por un servicio que después se encuentra resentido. Por más que acompañemos a los pediatras, entendemos que repercute en los tiempos, en la organización familia", definió.

La edil López Delzar relató una situación particular que le tocó atravesar con Iapos: "Para generar el reintegro no solo hay que llevar la factura del médico que atendió a la criatura, cuando nos acercamos llevé la copia del DNI de mi hijo, fui con una copia del DNI de la titular; pero siempre falta algo. Faltaba una notita, donde específicamente exija el reintegro, también copia de credencial de Iapos. Yo me pregunto: ¿En serio que el estado no tiene esta información para hacer en cruzamiento de datos y chequear quiénes son los afiliados? ¿En serio que hay que exigirle a los afiliados tener que presentar todo este papelerío, no tener un mecanismo digital para poder solicitar ese reintegro?"

Y remató: "Es una vergüenza que pongan a los afiliados, que además de tener que desembolsar de su bolsillo el pago de la consulta, tener que trasladarse hasta la sede de Iapos porque en ninguna boca de expendio de las habilitadas en la ciudad se realiza el trámite de reintegro. Entonces, además de hacernos eco de solucionar este tema, hacer hincapié en cómo repercute en la vida de cada uno de los afiliados. Sobre todo cuando se trata de la obra social del estado provincial".