Crivaro: "Bregman fue una voz disonante entre un coro de candidatos que defienden a los poderosos"

Crivaro agregó que "a ninguno de los candidatos se les escapa ninguna idea más creativa que el extractivismo. Detonar la cordillera, el fracking en vaca muerta, explotar el océano, entregarse a mineras, cerealeras y petroleras. Myriam Bregman fue la única que habló de la defensa de los bienes comunes naturales, del tratamiento de la Ley de Humedales y de desarrollar la actividad económica sin destruir el medio ambiente. En eso también la izquierda tiene una posición alternativa a todos".

Para culminar, el referente santafesino sostuvo: "Me quedo con el planteo más que claro de Myriam de que esto no es un balotaje, como nos quieren hacer creer. Es una elección de primera ronda. Y no puede ser que una vez más nos llamen a votar con miedo luego del fracaso del gobierno del macrismo, primero, y del Frente de Todos, luego. Más que nunca llamamos a votar con convicción y con ganas al FIT, para que se exprese con fuerza una alternativa de trabajadores, mujeres y jóvenes. La idea de votar a un mal menor para que no gane la derecha, cuando la derecha se fortalece porque el gobierno ajusta, porque funcionarios se van de joda a Marbella en medio de la crisis, porque le arman las listas y no tienen empacho en decirlo. Votar a la izquierda es apostar a una salida desde abajo y junto a los trabajadores frente a la grave crisis actual que afecta a las grandes mayorías".