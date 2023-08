Crivaro: "Desde hace años que denunciamos que los funcionarios cobran sueldos de privilegios"

De cara a los comicios de este 13 de agosto, Irene Gamboa candidata a parlasur regional agregó: “Queremos aumentar la representación en las bancas y tanto del Congreso Nacional como en el Parlasur tenemos esta propuesta de que los diputados y funcionarios cobren como una docente, pero no se trata solo de bancas. Este 13 de agosto un voto a la izquierda, un voto fuerte en todo el país, es un mensaje de que hay un sector que tiene bronca pero no la convierte en resignación. Primero le decimos a la gente que no vote un mal menor, que no se resigne a elegir entre Unión por la Patria que tiene a Massa embargando nuestro futuro y el de generaciones con el FMI, o entre Larreta y Bullrich que se pelean para ver quien le quita más derechos a los laburantes. Llamamos a poner esa bronca sobre la mesa y pelear por organizarse, que es lo que hace la izquierda. Nuestro objetivo de conquistar bancas de diputados es para que esas bancas sirvan para organizar las luchas, como hacen Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman. Por eso el voto a la izquierda tiene que ser lo más fuerte posible, que exprese el descontento de que no queremos que le saquen a los jubilados, a la salud, a la educación para pagarle al FMI”.