Crivaro: "En el debate Bregman se plantó contra los candidatos del ajuste, la derecha y la represión"

De cara a las elecciones de octubre Crivaro expresó que “el llamado que realizó Myriam Bregman en el debate, a votar con convicción, a no elegir al menos malo, a no votar con miedo, a no resignarse, es lo que defendemos para este 22 de octubre. Esa fuerza de las trabajadoras y trabajadores es la verdadera fuerza imparable para dar vuelta la historia”.