Desvaux redobló críticas tras la asamblea en Unión y reafirmó su rol opositor

El referente de Encuentro Unionista volvió a cuestionar el desarrollo de la Asamblea General Ordinaria, insistió en la falta de documentación sobre operaciones clave y aseguró que su espacio continuará controlando la gestión en nombre de los socios.

Luego de la Asamblea General Ordinaria de Unión , Héctor Desvaux volvió a tomar la palabra y profundizó su postura crítica respecto al accionar del oficialismo. El dirigente de Encuentro Unionista remarcó que el resultado de la votación no clausura el debate y que la oposición seguirá presente dentro del club.

LEER MÁS: Los socios de Unión aprobaron la Memoria y el Balance

“Para nosotros no es mirar el resultado y desaparecer. El hincha de Unión nos pidió que estemos, que controlemos y que sigamos proponiendo. Esa es la responsabilidad que sentimos”, expresó.

Un compromiso que excede la votación

Desvaux sostuvo que, más allá de que el balance haya sido aprobado, existen cuestiones que no fueron debidamente aclaradas durante la asamblea. “La asamblea no puede ser solo un trámite. Tiene que servir para explicar, para mostrar papeles y para despejar dudas”, señaló.

En ese marco, insistió en que la oposición no busca confrontar de manera personal, sino cumplir un rol institucional. “No venimos a acusar a nadie. Venimos a interpelar, a preguntar y a contarle al socio cómo están las cosas”, remarcó.

Falta de respuestas y documentación

Uno de los puntos centrales del planteo de Desvaux fue la ausencia de información concreta ante los reclamos formulados desde la oposición. “Pedimos explicaciones a toda la mesa directiva y lamentablemente no se han dado”, afirmó.

Según explicó, la falta de documentación impide trasladar certezas al socio: “Si nos mostraran los papeles, mañana podríamos salir a decir que está todo claro. Pero no los tenemos”, agregó.

Transparencia como eje de gestión

El referente de Encuentro Unionista volvió a enfatizar la necesidad de una conducción más transparente. “Unión va a crecer con transparencia y con lealtad al socio, no con mecanismos confusos ni con decisiones que no se explican”, sostuvo.

LEER MÁS: La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Además, cuestionó la dinámica de la asamblea, donde —según su mirada— el tiempo de exposición fue insuficiente para abordar temas sensibles. “Hay demasiadas dudas para tan pocos minutos de intervención”, lamentó.

“El hincha nos marcó el camino”

En el cierre, Desvaux dejó un mensaje dirigido tanto a los socios como a la dirigencia. “El hincha de Unión nos marcó el camino: seguir estando, seguir controlando y seguir trabajando por un club mejor”, afirmó.

Y concluyó: “Vamos a seguir firmes en ese lugar, porque creemos que es la única manera de cuidar a Unión y de construir un futuro distinto”.