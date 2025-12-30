Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, en problemas: Racing le bajó el pulgar a la salida de Tagliamonte

Unión gestión el regreso a préstamo de Matías Tagliamonte, pero desde Racing avisaron que no saldrá ya que será tenido en cuenta por Gustavo Costas.

Ovación

Por Ovación

30 de diciembre 2025 · 12:02hs
Unión, en problemas: Racing le bajó el pulgar a la salida de Tagliamonte

UNO Santa Fe | José Busiemi

El mercado de pases le sumó un revés inesperado a Unión. Matías Tagliamonte no continuará en el Tatengue, ya que Racing decidió no habilitar una nueva salida del arquero y lo incorporará a su plantel profesional. De esta manera, el club santafesino deberá salir con urgencia a buscar uno o dos arqueros para completar el puesto.

LEER MÁS: Lo ofrecieron a Unión, pero no es prioridad para Leonardo Madelón

La intención de Unión era clara: retener a Tagliamonte, quien además tenía el deseo de seguir en Santa Fe. La dirigencia rojiblanca había comunicado que iba a hacer uso de la opción de compra por el 50% del pase, fijada en 500 mil dólares. Sin embargo, al no depositar el 20% de ese monto dentro de los plazos estipulados, el club perdió el derecho contractual a quedarse con ese porcentaje.

Racing lo considera y se queda

Ante ese escenario, Racing tomó una decisión firme: no permitir otra cesión. El contexto también cambió en Avellaneda, ya que Gabriel Arias anunció su salida y será nuevo arquero de Newell’s, lo que llevó a Gustavo Costas a incluir a Tagliamonte dentro de su planificación para la próxima temporada.

Así, el arquero volverá a Racing, cerrando su etapa en Unión luego de una campaña con protagonismo y números sólidos.

Los números de Tagliamonte en Unión

Durante su paso por el Tatengue, Tagliamonte disputó 22 partidos oficiales, con 1.980 minutos en cancha, recibió 16 goles y logró 12 vallas invictas, repartidas de la siguiente manera:

-Torneo Apertura: 2 partidos, 1 gol recibido, 1 valla invicta

-Copa Argentina: 2 partidos, 2 vallas invictas

-Torneo Clausura: 16 partidos, 13 goles recibidos, 8 vallas invictas

-Copa Sudamericana: 1 partido, valla invicta

-Playoff Torneo Clausura: 1 partido, 2 goles recibidos

Rendimientos que explican por qué Unión buscaba retenerlo y por qué Racing decidió volver a apostar por él.

Unión, obligado a moverse

La situación se complejiza aún más para el Tatengue porque Tomás Durso fue repescado por Atlético Tucumán, dejando al plantel con pocas opciones naturales bajo los tres palos. Ante este panorama, Lucas Meuli continuará en el club: tenía todo acordado para emigrar, pero la dirigencia prefirió frenar su salida frente a la escasez de arqueros.

LEER MÁS: Desvaux redobló críticas tras la asamblea en Unión y reafirmó su rol opositor

En cuanto a posibles reemplazos, sonaron varios nombres, aunque sin avances concretos. Entre ellos:

-Renzo Bacchia, uruguayo que viene de atajar en Cerro, con pase perteneciente a Racing de Montevideo.

-Franco Petroli, recientemente en Godoy Cruz, también pretendido por Estudiantes de Río Cuarto y Talleres.

-Matías Mansilla, ex Central Córdoba, cuyo pase pertenece a Estudiantes y que evalúa ofertas del exterior.

Por ahora, ninguno de esos intereses pasó del sondeo inicial.

Panorama claro

Lo concreto es que Racing le cerró definitivamente la puerta a otra salida de Matías Tagliamonte, dejando a Unión sin su arquero titular de la última temporada. Con el mercado aún abierto, el Tatengue deberá acelerar gestiones para reforzar un puesto clave y evitar quedar expuesto de cara al inicio de la competencia.

Unión Racing Tagliamonte
Noticias relacionadas
Con la asamblea como telón de fondo, Luis Spahn, referente del oficialismo, escucha el desarrollo del debate en un escenario atravesado por la fuerte interna con el sector opositor que lidera Pipo Desvaux.

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

union femenino ya conoce su camino en primera a: fixture completo del torneo apertura

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

mauricio martinez, activo en santa fe y rodeado de tatengues en casa union

Mauricio Martínez, activo en Santa Fe y rodeado de tatengues en Casa Unión

franco petroli, una opcion que gana terreno para el arco de union

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Lo último

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Último Momento
Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Agredieron a Luis Scola en Italia: tensión extrema tras un partido de la Lega A

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a colaborar en la búsqueda del joven y luego desapareció

Crimen de Jeremías Monzón: la exnovia dijo que iba a "colaborar" en la búsqueda del joven y luego desapareció

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ganó por nocaut y dio una lección fuera del ring con un gesto solidario

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Festejos de Año Nuevo: la gran incógnita no será mesa adentro o afuera, sino si el calor dará tregua

Ovación
El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

El primer grito de campeón: Colón y una página fundacional de su historia en AFA

Unión vive el día D por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Unión vive el "día D" por Zurbriggen y el cargo de director deportivo

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Ariel Pereyra vuelve a Gimnasia, con Colón como experiencia reciente en su camino de DT

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Spahn llamó a la calma institucional y defendió la gestión tras la Asamblea

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr

Matías Vidoz, vicepresidente de Colón: "Queremos jugar a cancha llena y lo vamos a lograr"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe