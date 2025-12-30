Unión, en problemas: Racing le bajó el pulgar a la salida de Tagliamonte

Unión gestión el regreso a préstamo de Matías Tagliamonte, pero desde Racing avisaron que no saldrá ya que será tenido en cuenta por Gustavo Costas.

El mercado de pases le sumó un revés inesperado a Unión . Matías Tagliamonte no continuará en el Tatengue, ya que Racing decidió no habilitar una nueva salida del arquero y lo incorporará a su plantel profesional. De esta manera, el club santafesino deberá salir con urgencia a buscar uno o dos arqueros para completar el puesto.

La intención de Unión era clara: retener a Tagliamonte, quien además tenía el deseo de seguir en Santa Fe. La dirigencia rojiblanca había comunicado que iba a hacer uso de la opción de compra por el 50% del pase, fijada en 500 mil dólares. Sin embargo, al no depositar el 20% de ese monto dentro de los plazos estipulados, el club perdió el derecho contractual a quedarse con ese porcentaje.

Racing lo considera y se queda

Ante ese escenario, Racing tomó una decisión firme: no permitir otra cesión. El contexto también cambió en Avellaneda, ya que Gabriel Arias anunció su salida y será nuevo arquero de Newell’s, lo que llevó a Gustavo Costas a incluir a Tagliamonte dentro de su planificación para la próxima temporada.

Así, el arquero volverá a Racing, cerrando su etapa en Unión luego de una campaña con protagonismo y números sólidos.

Los números de Tagliamonte en Unión

Durante su paso por el Tatengue, Tagliamonte disputó 22 partidos oficiales, con 1.980 minutos en cancha, recibió 16 goles y logró 12 vallas invictas, repartidas de la siguiente manera:

-Torneo Apertura: 2 partidos, 1 gol recibido, 1 valla invicta

-Copa Argentina: 2 partidos, 2 vallas invictas

-Torneo Clausura: 16 partidos, 13 goles recibidos, 8 vallas invictas

-Copa Sudamericana: 1 partido, valla invicta

-Playoff Torneo Clausura: 1 partido, 2 goles recibidos

Rendimientos que explican por qué Unión buscaba retenerlo y por qué Racing decidió volver a apostar por él.

Unión, obligado a moverse

La situación se complejiza aún más para el Tatengue porque Tomás Durso fue repescado por Atlético Tucumán, dejando al plantel con pocas opciones naturales bajo los tres palos. Ante este panorama, Lucas Meuli continuará en el club: tenía todo acordado para emigrar, pero la dirigencia prefirió frenar su salida frente a la escasez de arqueros.

En cuanto a posibles reemplazos, sonaron varios nombres, aunque sin avances concretos. Entre ellos:

-Renzo Bacchia, uruguayo que viene de atajar en Cerro, con pase perteneciente a Racing de Montevideo.

-Franco Petroli, recientemente en Godoy Cruz, también pretendido por Estudiantes de Río Cuarto y Talleres.

-Matías Mansilla, ex Central Córdoba, cuyo pase pertenece a Estudiantes y que evalúa ofertas del exterior.

Por ahora, ninguno de esos intereses pasó del sondeo inicial.

Panorama claro

Lo concreto es que Racing le cerró definitivamente la puerta a otra salida de Matías Tagliamonte, dejando a Unión sin su arquero titular de la última temporada. Con el mercado aún abierto, el Tatengue deberá acelerar gestiones para reforzar un puesto clave y evitar quedar expuesto de cara al inicio de la competencia.