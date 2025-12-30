Santa Fe festeja el Año Nuevo en la playa con DJs, seguridad reforzada y cortes de tránsito

La celebración se desarrollará en la Costanera Oeste, a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega, donde desde las 2 hasta las 6 de la mañana se montará un escenario sobre la arena para disfrutar de música en vivo.

Operativos de control para los festejos por fin de año en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir el Año Nuevo en la playa con un evento público y gratuito que contará con DJs en vivo , un amplio operativo de seguridad , cortes de tránsito estratégicos y un plan especial de limpieza para preservar el orden y la convivencia.

La celebración se desarrollará en la Costanera Oeste , a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega , donde desde las 2 hasta las 6 de la mañana se montará un escenario sobre la arena para disfrutar de música en vivo.

Operativo de seguridad y control

Con el objetivo de garantizar festejos en paz, la Municipalidad de Santa Fe, junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía de Santa Fe, desplegará un dispositivo especial que contará con casi 200 efectivos entre agentes municipales, policiales y personal de tránsito.

El sector del evento estará delimitado con vallas por la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), desde la escalera hasta la playa a la altura de calle Castelli, con control de seguridad privada y agentes municipales. Además, por disposición del Ministerio de Seguridad, estará prohibido el ingreso con botellas de vidrio.

También habrá presencia de guardavidas, móviles de la GSI, cuatriciclos, y camionetas destinadas al control de la ordenanza N° 12.961, que prohíbe la actividad de cuidado y limpieza de vehículos en la vía pública. La Prefectura Naval sumará guardacostas para reforzar la seguridad en la laguna.

Cortes de tránsito y corredor seguro

Para facilitar la movilidad peatonal y evitar conflictos, se implementarán restricciones totales de circulación en distintos puntos de la ciudad. La Costanera Este y el Puente Colgante funcionarán exclusivamente como Corredor Seguro peatonal, mientras que en la Costanera Oeste habrá corte total desde las letras corpóreas hasta Bulevar Muttis.

También se verán afectados otros sectores como Grand Bourg, Bulevar Gálvez, Alem, Laprida, Calcena y zonas aledañas, con desvíos previstos y acceso restringido únicamente para vecinos.

Limpieza y desconcentración asistida

Una vez finalizados los festejos, el municipio pondrá en marcha un operativo de limpieza intensivo. Las cuadrillas de barrido trabajarán desde las letras corpóreas hasta El Faro, además de las principales avenidas, para dejar los espacios públicos en óptimas condiciones durante el resto del día.

El plan de acción se extenderá desde la 1 hasta las 7 de la mañana, e incluirá una desconcentración asistida para garantizar la paz social y el regreso seguro de los asistentes.

Con música, controles y un fuerte despliegue de seguridad, Santa Fe celebrará la llegada del Año Nuevo en la playa, apostando a una noche festiva, ordenada y segura para todos.

