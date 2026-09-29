Cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales

El Gobierno de Santa Fe confirmó la fecha de cobro de los haberes de septiembre. La liquidación incluye el aumento paritario acumulado del 5,5% respecto de junio, además del mínimo garantizado de $100.000

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe , a través del Ministerio de Economía , informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a septiembre de 2026 para los trabajadores provinciales y jubilados .

El esquema comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 7 de octubre , con un cronograma organizado de acuerdo con los distintos sectores de la administración pública, docentes, personal policial y penitenciario y beneficiarios del sistema previsional provincial.

La liquidación de los sueldos de septiembre incorpora el incremento acordado en paritarias para el segundo semestre del año, que alcanza en septiembre un 5,5% acumulado respecto de los haberes de junio.

El aumento está compuesto por un 2% correspondiente a julio, 1,8% para agosto y 1,7% para septiembre. Además, se contempla un incremento mínimo garantizado de $100.000, siempre calculado en relación con el sueldo correspondiente a junio.

El cronograma completo de pago de septiembre gentileza

Cuándo cobran los trabajadores provinciales y jubilados de Santa Fe

• Jueves 1 de octubre: cobrarán los integrantes del Escalafón Policial y Penitenciario y los pasivos a quienes les corresponda percibir un monto de bolsillo de hasta $1.550.000.

• Viernes 2 de octubre: será el turno de los trabajadores activos a quienes les corresponda percibir un monto de bolsillo de hasta $1.550.000. También cobrarán los docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1° y 2° Convenio.

• Lunes 5 de octubre, con acreditación en cuenta el sábado 3: percibirán sus haberes el resto de los trabajadores activos a quienes les corresponda un monto de bolsillo superior a $1.550.000. En esta jornada también cobrarán los docentes de Escuelas Privadas Históricas.

• Martes 6 de octubre: cobrarán los restantes beneficiarios pasivos a quienes les corresponda percibir un monto de bolsillo superior a $1.550.000.

• Miércoles 7 de octubre: finalmente, será el turno de las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

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