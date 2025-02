Cruces y desacuerdos entre vecinalistas de Bº Candioti y el municipio tras un encuentro por diversos reclamos

Desde la Asociación Vecinal de barrio Candioti Sur trasladaron la disconformidad ante la devolución del municipio, que estuvo representado solo por la coordinadora de distrito del municipio , Maite Riviglio, algo que no cayó bien entre los vecinos que esperaban respuestas de referentes de diversas áreas. "El balance es negativo y nos da mala impresión de la gestión municipal", afirmaron.

Desde el municipio aseguraron que se trató de una reunión de la vecinal con la referente del distrito, que se realizan de forma periódica, pero que no fue una convocatoria con funcionarios. A su vez, informaron que la coordinadora tomó los reclamos vecinales para elevarlo a los funcionarios y dar respuesta en otro encuentro.

Además, desde la municipalidad destacaron que ya están alerta y trabajando sobre los reclamos vecinales. Sobre nocturnidad, aseguran que están llevando "un verano en una sintonía y convivencia sana con el vecino, lógicamente siempre van a suceder situaciones".

También destacaron como positivo haber "alargado la temporada de verano y prolongado los horarios".

Malestar de vecinos de Bº Candioti

Sobre esto, UNO Santa Fe dialogó con el presidente de la vecinal de barrio Candioti Sur, Matias Galindez, quien expuso luego de la reunión: "Días antes nosotros abrimos la convocatoria a los vecinos para que puedan plasmar inquietudes y tener algún tipo de respuesta. Luego del carácter mediático que tomó la reunión, los funcionarios decidieron no presentarse porque no tienen ninguna respuesta ante reclamos como presencia de trapitos. El motivo de la reunión era con funcionarios de estas áreas".

"En lugar de presentarse y mostrar que diversos problemas están en proceso de solución decidieron dejarnos plantados. Los vecinalistas somos personas que hacemos un trabajo voluntario poniendo nuestro tiempo a disposición. Teníamos mucha expectativa de esta reunión y solo se presentó la coordinadora de distrito justificando que los funcionarios habian decidido no presentarse", remarcó el vecinalista.

Nocturnidad y obras de Assa

En el temario presentado por la vecinal había un fuerte reparo a cómo está funcionando la nocturnidad en la zona, argumentando que "no hay calidad de descanso". Sobre esto agregaron: "De septiembre a abril hasta las 3:30 am la música, más gritos, etc. Ocho meses en donde quienes nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar dormimos entre 1 y 2 horas".

"En otros meses le pasa lo mismo a niños y adolescentes que se levantan entre las 6 y 6:30 para ir a la escuela. No hay descanso", subrayaron los vecinos.

La Municipalidad destacó sobre nocturnidad que están llevando "un verano en una sintonía y convivencia sana con el vecino, aunque lógicamente siempre van a suceder situaciones".

Otra queja puntual pasa por lo que reviste la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Assa, la cual está siendo intervenida en la zona hace tres años. Sobre esto, desde la vecinal plantean que hay vecinos que "padecen" la obra, a la altura de Calchines y Alberdi. Además se le agrega la preocupación relativa a la inseguridad por falta de iluminación en dicha zona, afirmando que "es una boca de lobo".

Presencia de trapitos

Además, la presencia de trapitos, tanto en la zona de bares como en la esquina de Alem y Vélez Sarsfield, se volvió un postal habitual según los vecinos: "Ven a un móvil de la GSI, se van unos minutos y vuelven a trabajar como si nada". Otro de los temas a dialogar con el municipio, es el problema sanitario de desborde de cloacas también. Sobre este punto, afirman que "es habitual que desborden varias cloacas" por la presencia de algunos locales gastronómicos y los residuos generados.

Preocupa también "la cantidad de edificios y la no conservación del patrimonio arquitectónico". En este punto, se posiciona el pedido de aplicación de multas y habilitaciones al respecto de parte del ejecutivo municipal.

"Queremos aprovechar al máximo la oportunidad del encuentro y tener respuestas concretas de la gestión municipal", remarcaron los vecinos nucleados en la vecinal.