Nocturnidad, trapitos y obras de Assa: los ejes de una nueva reunión entre vecinos de Candioti y el municipio

En el temario presentado por la vecinal hay un fuerte reparo a cómo está funcionando la nocturnidad en la zona, argumentando que "no hay calidad de descanso". Sobre esto agregaron: "De septiembre a abril hasta las 3:30 am la música, más gritos, etc. Ocho meses en donde quienes nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar dormimos entre 1 y 2 horas".