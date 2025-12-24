¿Cuáles fueron los nombres más elegidos por los santafesinos en 2025?

Los datos surgen de las inscripciones realizadas en todo el territorio provincial y reflejan las preferencias de las familias santafesinas al momento de registrar nacimientos

El Registro Civil de la Provincia de Santa Fe dio a conocer el balance de trámites realizados durante 2025, con datos consolidados al 15 de diciembre. Entre los indicadores más relevantes del año se destacan los nombres más elegidos por las familias santafesinas al momento de inscribir nacimientos.

En ese período, Mateo (466 niños), Bautista (363) y Enzo (362) fueron los nombres más registrados entre los varones; mientras que Olivia (491), Emilia (412) e Isabella (308) encabezaron el ranking en el caso de las niñas. En total, se inscribieron 32.084 nacimientos en toda la provincia.

Más allá de estos datos de la vida cotidiana, el Registro Civil sostiene una tarea central en la garantía de derechos, la identidad y el acceso a la documentación, en el marco del proceso de modernización y transformación digital que impulsa el Estado provincial.

Los principales números de 2025

Al 15 de diciembre de este año, el Registro Civil tramitó en todo el territorio santafesino:

* 8.650 matrimonios.

* 10.220 uniones convivenciales.

* 32.084 nacimientos.

* 29.380 defunciones.

Estas cifras reflejan el volumen de trabajo cotidiano que desarrolla el organismo a través de una red de más de 300 oficinas, distribuidas en toda la provincia.