Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Unión hizo oficial la llegada de Alejandro Trionfini para la Reserva y está a punto de sumar a Santiago Zurbriggen como director deportivo. Todos los detalles.

Con la oficialización de Alejandro Trionfini como nuevo entrenador de la Reserva, Unión terminó de darle forma a la estructura integral del fútbol de cara a la temporada 2026. El movimiento no fue aislado: implicó reacomodamientos internos, ascensos naturales y la consolidación de un esquema de trabajo que articula Primera, Reserva y conducción deportiva bajo una misma línea.

Trionfini reemplaza a Nicolás Vazzoler, quien dejó su cargo en la Reserva para sumarse al cuerpo técnico de Leonardo Madelón en Primera División. De este modo, el club apuesta a mantener continuidad metodológica y conocimiento interno, una de las premisas que la dirigencia busca fortalecer.

Vazzoler, de Reserva a Primera

La llegada de Vazzoler al staff de Madelón se da tras la salida de Federico Mociulsky, quien fue ayudante de campo del actual DT tatengue durante gran parte de 2025. A comienzos de diciembre, Mociulsky decidió dar un paso al costado para incorporarse al cuerpo técnico de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe de Colombia, lo que abrió una vacante sensible en el día a día del plantel profesional.

Ese lugar fue ocupado por Vazzoler, quien ahora trabajará como ayudante de campo junto a “Moncho” Ruiz, histórico colaborador de Madelón. El resto del cuerpo técnico se mantiene sin modificaciones: Rodrigo Llinás continúa como entrenador de arqueros, mientras que en la preparación física siguen Augusto Madelón y David Gutiérrez, conformando un equipo de trabajo ya aceitado.

Trionfini, regreso y apuesta en Reserva

En Reserva, la llegada de Alejandro Trionfini marca un regreso significativo. El entrenador esperancino vuelve a Unión luego de su etapa como coordinador general, y lo hace con un perfil que combina conocimiento del club y experiencia reciente a nivel internacional, ya que formó parte del cuerpo técnico de la Selección de República Dominicana.

Trionfini no estará solo ya que lo acompañarán por Francisco Vazzoler y Juan de Olivera como entrenadores asistentes (ya estaban en la estructura de Nicolás Vazzoler), mientras que Matías Trionfini continuará como preparador físico. La idea es sostener una línea de trabajo ya establecida en la Reserva, potenciándola con la impronta del nuevo DT.

Zurbriggen, la nueva figura clave

Otro punto central de la reorganización es la creación formal del rol de secretario deportivo, una figura que la Liga Profesional exige a sus clubes para 2026. En Unión, ese cargo será ocupado por Santiago Zurbriggen, exfutbolista surgido en la institución, que se encontraba jugando en el ascenso del fútbol italiano.

Zurbriggen colgará los botines y en los próximos días arribará a Santa Fe para cerrar los últimos detalles y firmar su contrato, iniciando así una nueva etapa dentro del club. En la historia reciente de Unión, este rol fue ocupado por nombres de peso durante la era Luis Spahn, como Nery Pumpido, Martín Zuccarelli y Roberto Battión.

La subcomisión y el respaldo dirigencial

Toda esta estructura estará respaldada y coordinada por la subcomisión de fútbol, un ámbito donde el presidente Luis Spahn mantiene una injerencia directa y decisiva. La intención es clara: ordenar, profesionalizar y alinear todas las áreas del fútbol bajo un mismo criterio, desde Primera hasta las divisiones formativas.

Con Madelón al mando del plantel profesional, Trionfini en Reserva y Zurbriggen como enlace deportivo, Unión empieza a delinear un modelo que apunta a la estabilidad, la identidad y la planificación, pilares que el club considera indispensables para afrontar los desafíos de la próxima temporada.