El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión elevó un emotivo mensaje de Navidad, tras un año histórico donde se logró el ascenso a Primera División.

En las horas previas a la Navidad, el fútbol femenino de Unión compartió un mensaje que sintetiza emoción, agradecimiento y proyección. Tras un 2025 inolvidable, que tuvo como punto más alto el histórico ascenso a la Primera División, el área que conduce Paulo Poccia eligió cerrar el año con palabras que reflejan el espíritu colectivo que marcó la temporada.

“Tiempo de agradecer, de abrazar lo vivido y de seguir soñando juntas”, fue una de las frases que difundió el departamento de fútbol femenino, en una publicación que rápidamente encontró eco entre jugadoras, hinchas y el entorno del club. El mensaje no sólo repasó lo conseguido dentro de la cancha, sino que también puso el foco en todo lo que rodea al crecimiento de la disciplina.

Un año que cambió la historia

El 2025 quedará grabado como un antes y un después para las Tatengas. Con un plantel comprometido y una idea clara, el equipo femenino de Unión logró el tan esperado ascenso a la máxima categoría, consolidando un proceso que se fue construyendo con paciencia, trabajo y convicción.

Bajo la conducción de Paulo Poccia, el grupo encontró identidad, regularidad y carácter en los momentos decisivos, atributos que terminaron por abrirle las puertas de la élite del fútbol femenino argentino.

El reconocimiento a quienes acompañaron el camino

En su mensaje navideño, el área de fútbol femenino también dedicó un espacio especial al rol de la prensa. “Gracias a todas y todos los periodistas que acompañaron durante el año. Su trabajo fue clave para visibilizar el fútbol femenino de Unión”, expresaron desde el club, destacando la importancia de la difusión y el acompañamiento permanente.

Ese reconocimiento refuerza una idea que el propio proyecto viene sosteniendo: el crecimiento del fútbol femenino no se explica sólo por los resultados deportivos, sino también por la construcción de espacios, visibilidad y respaldo institucional.

Un 2026 con nuevos desafíos

“El 2026 nos encuentra en Primera. Y vamos por más”, cierra el mensaje, con una frase que funciona como síntesis y declaración de intenciones. Unión sabe que el desafío que se viene será mayor, pero también que el recorrido realizado hasta aquí le da bases sólidas para afrontar lo que sigue.

En vísperas de Navidad, el fútbol femenino rojiblanco no sólo celebró lo logrado. También reafirmó un sueño colectivo que ya dejó de ser promesa para convertirse en realidad.