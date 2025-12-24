Uno Santa Fe | Santa Fe | comercios

¿Compras a último momento? Hasta qué hora permanecerán abiertos súper y comercios este 24

Con motivo de Nochebuena, el comercio del centro de Santa Fe funcionará con horarios flexibles este 24 de diciembre. El 25 no habrá actividad y el 26 se retoma la atención normal.

24 de diciembre 2025 · 08:33hs
Gran concurrencia de gente realizando las compras para las fiestas

José Busiemi/UNO Santa Fe

Gran concurrencia de gente realizando las compras para las fiestas

Este miércoles 24 de diciembre, en la previa de la Nochebuena, los supermercados y comercios de Santa Fe cerrarán sus puertas a las 18; aunque algunos comerciantes anunciaron que solamente lo harán por la mañana. De esta forma, quienes tengan que comprar regalos o alimentos deberán tener en cuenta el horario. En tanto, el jueves 25 de diciembre, los negocios permanecerán cerrados debido al feriado de Navidad, y retomarán la actividad normal el viernes 26.

Expectativa por mayor afluencia de público

Sandra Pamater, integrante del Centro Comercial de Santa Fe explicó que la mayoría de los locales abrirá en horario de siesta, aunque no se descarta que algunos cierren más temprano por la tarde, en función de la cantidad de clientes. “El año pasado, alrededor de las 18, ya se había cerrado. Pero este año es un poco atípico”, señaló.

Pamater remarcó que uno de los factores que podría generar mayor concurrencia de compradores es el cobro de sueldos de los empleados públicos, que se concretó este lunes.

“Los empleados públicos cobraron el martes, mientras que los trabajadores del sector privado ya habían percibido los aguinaldos la semana pasada. Eso hace prever que mañana haya más gente que en años anteriores”, explicó.

Horarios sujetos al movimiento comercial

Desde el sector comercial indicaron que los horarios no serán rígidos y que cada local evaluará su funcionamiento de acuerdo al flujo de clientes a lo largo del día.

De esta manera, el centro comercial se prepara para una jornada intensa de compras, marcada por la expectativa de un mayor movimiento en la previa de las celebraciones navideñas.

