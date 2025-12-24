Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

La Fórmula 1 confirmó un calendario de 24 Grandes Premios para 2026, con nueva era reglamentaria, debut de Madrid y un contexto clave para Franco Colapinto.

24 de diciembre 2025 · 12:15hs
Fórmula 1 2026: el calendario que puede marcar el destino de Franco Colapinto

La Fórmula 1 oficializó el calendario 2026 con 24 Grandes Premios, el inicio de una nueva era reglamentaria y un escenario que puede resultar decisivo para Franco Colapinto, quien afrontará su primera temporada completa en la categoría reina del automovilismo mundial.

Calendario 2026 de la Fórmula 1: 24 fechas y una novedad histórica

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el 6 de marzo en Australia y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, manteniendo el extenso formato de 24 carreras. La gran novedad será el Gran Premio de Madrid, que se disputará del 11 al 13 de septiembre, reforzando la presencia de España en el calendario.

Además, habrá seis fines de semana con formato sprint, lo que incrementa la exigencia deportiva y estratégica a lo largo del campeonato.

Cambios por el Ramadán y el tramo europeo

El calendario también refleja ajustes logísticos y culturales. Los GP de Bahréin y Arabia Saudita se correrán en abril, debido al Ramadán. En tanto, el segmento europeo se iniciará en Mónaco, a principios de junio, y culminará justamente en Madrid, cerrando una etapa clave de la temporada. Estas modificaciones buscan optimizar traslados y sostener el equilibrio entre espectáculo, descanso y competencia.

Franco Colapinto y un año bisagra en la Fórmula 1

Para Franco Colapinto, 2026 se perfila como un año bisagra. El cambio reglamentario implicará nuevos autos, motores y combustibles 100% sostenibles, lo que históricamente genera un reordenamiento de fuerzas dentro del paddock.

En ese contexto, el piloto argentino tendrá la oportunidad de afirmarse en la categoría, aprovechando un escenario de reinicio técnico donde el talento y la adaptación suelen marcar diferencias.

Pretemporada inédita y adaptación clave

La pretemporada de Fórmula 1 2026 contará con un formato inédito. Habrá un shakedown privado en Barcelona del 26 al 30 de enero, seguido por dos bloques oficiales en Bahréin (11 al 13 y 18 al 20 de febrero), ya con transmisión y mayor exposición mediática. Será un período determinante para que pilotos y equipos se adapten a los nuevos monoplazas antes del inicio del campeonato.

Una nueva era para la categoría

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó que 2026 marcará “una nueva era”, con el ingreso de nuevas marcas como Audi, Cadillac y Ford. La combinación de cambios técnicos, nuevos actores y un calendario exigente promete una temporada de profunda transformación.

En ese marco, el calendario 2026 no solo redefine la estructura del campeonato, sino que también puede resultar determinante para el futuro de Franco Colapinto, en un año donde cada carrera puede pesar más que nunca.

