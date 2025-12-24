Lucas Blondel rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como "soplón" en Boca

Lucas Blondel, jugador de Boca se refirió a las versiones que lo señalaban por su relación con Morena Beltrán. Negó internas en el plantel.

En medio de rumores que circularon en el mundo Boca, Lucas Blondel decidió hablar y aclarar su situación personal y deportiva. En El Fútbol Podcast , el defensor se refirió a su relación con la periodista Morena Beltrán , desmintió versiones sobre un supuesto apartamiento del plantel y expuso cómo vive los momentos en los que no le toca jugar.

Desde el inicio de su relación con Morena Beltrán , Blondel entendió que su rendimiento iba a quedar bajo la lupa. “Yo sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal, también”, confesó, marcando con ironía una situación que, según explicó, forma parte de las reglas del juego cuando se está expuesto.

El futbolista dejó en claro que intenta no darle una relevancia exagerada a comentarios que considera injustos y alejados de la realidad. “Yo he jugado bien y he jugado mal, pero siempre intentando hacer lo mejor”, remarcó, poniendo el foco en su compromiso profesional.

La desmentida sobre un supuesto apartamiento

Uno de los puntos más sensibles fue el rumor que indicaba que había sido separado del grupo por filtrar información. Blondel fue tajante: “Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué. Si fuese ese el caso, me hubieran separado”.

Además, sostuvo que mantiene una relación sana con el plantel y que sus compañeros conocen su forma de ser. Incluso reveló que habló el tema con algunos futbolistas de mayor confianza, quienes también conocen a su pareja y saben que las versiones no son ciertas.

El impacto de no jugar y el rol dentro del equipo

Más allá de lo extrafutbolístico, Blondel profundizó en lo que considera la parte más dura de la carrera del jugador: no sentirse útil. “No jugar es lo más difícil, el jugador quiere sentirse importante”, explicó, con una reflexión poco habitual en el discurso público de los futbolistas.

Admirador de quienes logran influir desde afuera, reconoció que su personalidad es más callada y tímida, y que su manera de apoyar al equipo pasa por entrenarse al máximo y respetar su lugar cuando no tiene minutos.

Una exposición inevitable

Blondel aceptó que la visibilidad de su pareja potencia las miradas y los comentarios. “Es la más fácil porque es conocida”, señaló, entendiendo que muchas veces se personalizan rendimientos que en otros casos pasan inadvertidos.

Con un tono sereno, el jugador de Boca dejó un mensaje claro: su enfoque está puesto en el trabajo, en el grupo y en sostener una carrera profesional sin dejarse arrastrar por versiones que, según aseguró, no reflejan la realidad del vestuario.