Le robaron la moto al prestigioso artista plástico Ricardo Calanchini, en el norte de Santa Fe

Delincuentes actuaron en plena hora pico y se llevaron una Morini 700 negra frente a su domicilio, a metros de avenida Facundo Zuviría.

Un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Santa Fe se registró durante la tarde del martes, cuando delincuentes robaron la motocicleta de un reconocido artista plástico en plena hora pico y a metros de una de las avenidas más transitadas del norte de la capital provincial.

La víctima es Ricardo Calanchini , artista plástico santafesino de amplia trayectoria, quien sufrió el robo de su rodado mientras descendía por unos segundos a su domicilio ubicado en pasaje Suárez , entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao , en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría al 6200 .

El episodio ocurrió entre las 17.30 y las 17.45, cuando Calanchini regresaba desde la ciudad de Paraná. Según relató, estacionó su motocicleta —una Morini 700 negra, modelo nuevo, con apenas 500 kilómetros de uso—, la dejó trabada con un sistema de seguridad y entró brevemente a su vivienda para bajar un paquete.

En ese corto lapso, dos delincuentes que se movilizaban en una moto sin patente y sin casco rompieron la traba de la rueda delantera y se llevaron el vehículo. De acuerdo a testimonios de vecinos, uno de los sujetos forzó el sistema de seguridad mientras el otro empujó la moto para huir rápidamente del lugar.

La motocicleta robada es una Morini 700 color negra, patente A27 4ZHS, un modelo de alta gama del que —según indicó la víctima— solo hay una unidad en la ciudad de Santa Fe, lo que podría facilitar su identificación. Además, el rodado posee una inscripción distintiva en color naranja con el apellido “Calanchini”, visible en su estructura.

calanchini 2 La moto robada al artista Ricardo Calanchini gentileza

Ante esta situación, Ricardo Calanchini pidió la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con la motocicleta y avanzar en la investigación.