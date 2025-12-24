Uno Santa Fe | Santa Fe | Navidad

Navidad en Santa Fe: cuáles son los servicios municipales previstos por el asueto administrativo y feriado

La Municipalidad informa los servicios que se prestarán el miércoles 24 y jueves 25, con motivo de conmemorarse la festividad religiosa de Navidad

24 de diciembre 2025 · 08:33hs
La Municipalidad de Santa Fe informa los horarios de los servicios que se prestarán durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, –feriado nacional por Navidad–, con respecto a la recolección de residuos, Seom y Cementerio, entre otros.

Asimismo recuerda a los vecinos que la Ordenanza N.° 12.429 dispone que no se puede comprar, vender ni usar pirotecnia sonora en el ámbito de la ciudad de Santa Fe. Su uso produce contaminación ambiental, pone en riesgo la integridad física de quienes la utilizan y los estruendos afectan gravemente a personas con autismo y a los animales.

Recolección de residuos

Recolección de residuos

Las empresas contratadas para la recolección de residuos Cliba y Urbafé, prestarán el servicio el día martes 23 en sus horarios establecidos y en su modalidad habitual, recordando que ese día corresponde sacar residuos húmedos. En tanto el miércoles 24 el servicio matutino será normal, no habiendo recolección nocturna, retomando las tareas habituales el jueves 25 en horario nocturno.

Los Eco Puntos, permanecerán cerrados 24 y 25, brindando atención normal a partir del viernes 26 a las 9.

Colectivos, Bicis y Seom

El transporte público de pasajeros por colectivos, el miércoles 24 funcionará en forma normal, vale destacar que el último servicio de salida de punta de línea será a las 21. El jueves 25 lo hará con la frecuencia de los días feriados, con una frecuencia de 30 minutos y el primer colectivo saldrá a las 5.

El Sistema de Bicicletas Públicas, “Las Bicis”, no funcionarán 24 y 25. El sistema estará activo el próximo viernes 26 a partir de las 6.

Por último, el Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) operará el martes 24, de 7 a 13 y de 16 a 20, en tanto el 25 no estará activo, retomando su servicio el viernes 26 a partir de las 7.

Cementerio

En el Cementerio Municipal, el horario de visitas para el 24 y 25 de diciembre será de 7.15 a 12 y de 15 a 18.30, mientras que las inhumaciones serán de 7.15 a 11.30.

Imusa

Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) permanecerán cerradas brindará atención nuevamente el viernes 26.

Tribunal de Faltas

El miércoles 24 habrá atención con guardia y cajas habilitadas de 7.30 a 12.30, en San Luis 3078; mientras que el Corralón Municipal contará con guardias mínimas, de 8 a 13.30. El jueves 25 no habrá atención en ninguna dependencias.

Mercado Norte

El espacio de compras ubicado en Santiago del Estero 3166, abrirá sus puertas el miércoles 24, de 8.30 a 16, el jueves 25 permanecerá cerrado, abriendo sus puertas nuevamente el viernes 26, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Centros de informes turísticos

En lo que respecta a las oficinas de informes de la Subsecretaría de Turismo, los días miércoles 24 y jueves 25 no brindarán atención al público.

Navidad Municipalidad Santa Fe servicios Seom
