Cuánto aumentó el costo de la construcción en Santa Fe

El nivel general del costo de la construcción (CC) en el aglomerado Gran Santa Fe correspondiente a septiembre de 2025 registra un aumento de 1,9%, en relación al mes anterior, como consecuencia del alza de 2,7% en el capítulo “Materiales”, de 1,3% en el capítulo “Mano de obra” y de 0,7% en el capítulo “Gastos generales”.
El Ipec Santa Fe publicó la variación de los precios de la construcción en Santa Fe. ¿Cuánto sale el metro cuadrado?
22 de octubre 2025 · 10:07hs
El costo del metro cuadrado total terminado en Santa Fe se ubica en $818.687,15.
Materiales de construcción
En el aglomerado Gran Santa Fe los aumentos más relevantes se registran en:
- Chapas, 9,4%;
- Artefactos/accesorios sanitarios, 6,0%;
- Impermeabilizaciones, 5,5%;
- Varios cloacal pluvial, 4,1%;
- Pisos y revestimientos, 4,0%;
- Cañerías epoxi gas, 3,9%;
- Cañerías PVC cloaca/pluvial, 3,7%;
- Carpintería de aluminio, 3,1%;
- Aceros nervados 3,1%;
- Varios instalación eléctrica, 3,0%.
Gastos generales
El alza de Gastos Generales en el aglomerado Gran Santa Fe se debió principalmente al grupo Alquileres.
Mano de obra
El capítulo “Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, estableciendo un aumento en el mes de septiembre de 2025 de 1,3 % que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2025.