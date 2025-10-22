Uno Santa Fe | Ovación | Ruud

Ruud y Auger-Aliassime avanzan con solidez en el ATP de Basilea

El noruego confirmó su gran momento sobre superficie dura al vencer al francés Quentin Halys, mientras que el canadiense superó a su compatriota Gabriel Diallo.

Ovación

Por Ovación

22 de octubre 2025 · 14:50hs
Ruud y Auger-Aliassime avanzan con solidez en el ATP de Basilea

El tenista Casper Ruud continúa mostrando su madurez y versatilidad en el circuito. El noruego, cuarto cabeza de serie, debutó en el ATP 500 de Basilea con un sólido triunfo ante el francés Quentin Halys —ingresado al cuadro principal como lucky loser— por 6-1 y 7-6(3), en apenas una hora y quince minutos de juego.

Con esta victoria, Ruud alcanzó las 12 victorias en canchas cubiertas en 2025, una estadística que lo posiciona como uno de los jugadores más regulares del circuito.

Su servicio y precisión en los puntos clave marcaron la diferencia ante Halys, quien apenas pudo inquietarlo en el segundo set.

El noruego, semifinalista recientemente en Estocolmo, buscará mantener su gran racha en Suiza y seguir sumando confianza de cara al cierre de la temporada.

Por su parte, Félix Auger-Aliassime también tuvo un estreno positivo. El canadiense, quinto preclasificado del torneo, venció a su compatriota y amigo Gabriel Diallo por 6-2 y 7-5 en un encuentro cargado de emociones.

Fue el primer duelo ATP entre ambos, quienes se conocen desde la infancia. Auger-Aliassime, semifinalista del último US Open, impuso su jerarquía en los momentos decisivos y aprovechó cuatro de sus doce oportunidades de quiebre, mostrando solidez con su primer servicio.

El actual número 12 del mundo, que viene de consagrarse en el Abierto de Europa en Amberes, enfrentará en la próxima ronda al experimentado croata Marin Cilic.

A su vez, en otro de los compromisos importantes disputados hasta el momento, el neerlandés Botic van de Zandschulp superó a sexto cabeza de serie, el checo Jiri Lehecka por un doble 6-2.

Todos los encuentros de la jornada en Basilea:

  • Casper Ruud a Quentin Halys: 6-1 y 7-6(3).
  • Félix Auger-Aliassime a Gabriel Diallo: 6-2 y 7-5.
  • Botic van de Zandschulp a Jiri Lehecka: 6-2 y 6-2.
  • Ugo Humbert a Sebastian Korda: 6-3 y 6-4.
  • Taylor Fritz - Valentin Vacherot.
  • Jenson Brooksby - Alejandro Davidovich Fokina.
Ruud Basilea Félix Auger-Aliassime
Noticias relacionadas
colapinto mostro como es una vuelta en el gp de mexico

Colapinto mostró cómo es una vuelta en el GP de México

Lautaro Martínez va por el top 3 de los goleadores argentinos en la Champions League.

Lautaro Martínez va por el top 3 argentino en Champions League

Xabi Alonso salió a bancar a Franco Mastantuono.

Xabi Alonso defendió a Mastantuono de las críticas

Gimnasia de Jujuy pide la reanudación o la repetición del partido ante Deportivo Madryn luego de que Lucas Comesaña suspendiera el cotejo.

Gimnasia de Jujuy pide la reanudación o repetición del partido ante Deportivo Madryn

Lo último

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

Último Momento
Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

Santo Tomé: se atrincheró en un local comercial después de discutir con su pareja y se entregó tras dos horas de tensión

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

El muro de los doce pasos: el impresionante registro de Matías Tagliamonte en los penales

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Una obra inédita para evitar socavones en una zona clave de Santa Fe: se firmó el contrato para reconstruir la cloaca máxima

Una obra inédita para evitar socavones en una zona clave de Santa Fe: se firmó el contrato para reconstruir la cloaca máxima

Ovación
Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

Colón no lo pudo aguantar, cayó con Boca y quedó relegado en la Copa Proyección

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

El objetivo primario de Unión se cumplió, lo que venga ahora será de yapa

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Qué opinan los otros frentes opositores de Colón sobre Ezequiel Medrán

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Ovación en el 15 de Abril: el plantel femenino de Unión celebró el ascenso ante su gente

Los dos jugadores de Colón que firmaron su primer contrato profesional

Los dos jugadores de Colón que firmaron su primer contrato profesional

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras