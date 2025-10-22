Ruud y Auger-Aliassime avanzan con solidez en el ATP de Basilea

El noruego confirmó su gran momento sobre superficie dura al vencer al francés Quentin Halys, mientras que el canadiense superó a su compatriota Gabriel Diallo.

El tenista Casper Ruud continúa mostrando su madurez y versatilidad en el circuito. El noruego, cuarto cabeza de serie, debutó en el ATP 500 de Basilea con un sólido triunfo ante el francés Quentin Halys —ingresado al cuadro principal como lucky loser— por 6-1 y 7-6(3), en apenas una hora y quince minutos de juego.

Con esta victoria, Ruud alcanzó las 12 victorias en canchas cubiertas en 2025 , una estadística que lo posiciona como uno de los jugadores más regulares del circuito.

Su servicio y precisión en los puntos clave marcaron la diferencia ante Halys, quien apenas pudo inquietarlo en el segundo set.

El noruego, semifinalista recientemente en Estocolmo, buscará mantener su gran racha en Suiza y seguir sumando confianza de cara al cierre de la temporada.

Por su parte, Félix Auger-Aliassime también tuvo un estreno positivo. El canadiense, quinto preclasificado del torneo, venció a su compatriota y amigo Gabriel Diallo por 6-2 y 7-5 en un encuentro cargado de emociones.

Fue el primer duelo ATP entre ambos, quienes se conocen desde la infancia. Auger-Aliassime, semifinalista del último US Open, impuso su jerarquía en los momentos decisivos y aprovechó cuatro de sus doce oportunidades de quiebre, mostrando solidez con su primer servicio.

El actual número 12 del mundo, que viene de consagrarse en el Abierto de Europa en Amberes, enfrentará en la próxima ronda al experimentado croata Marin Cilic.

A su vez, en otro de los compromisos importantes disputados hasta el momento, el neerlandés Botic van de Zandschulp superó a sexto cabeza de serie, el checo Jiri Lehecka por un doble 6-2.

Todos los encuentros de la jornada en Basilea: