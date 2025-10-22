Este jueves, 62.281 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada recibirán el premio mensual del Programa Asistencia Perfecta, correspondiente al mes de septiembre, por no registrar ausencias o tener únicamente una durante ese período.
Más de 62 mil docentes cobrarán el incentivo mensual de septiembre por Asistencia Perfecta: los montos que recibirán
Se trata del premio mensual del Programa Asistencia Perfecta que incluye a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. Además, se pagará el incentivo trimestral a 45.871 trabajadores de la educación.
Del total, 54.399 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores, de los cuales 48.775 no registraron ninguna inasistencia y 5.624 tuvieron solo una falta. En tanto, 7.882 corresponden a asistentes escolares, de los cuales 5.715 no tuvieron ausencias y 2.167 registraron solo una. La inversión provincial asciende a $6.750.927.158 para este pago.
También se abona el premio trimestral
Este jueves se abonará además el premio trimestral, correspondiente a julio, agosto y septiembre, a 45.871 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. De ese total, 41.503 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores, de los cuales 35.318 no tuvieron ninguna ausencia y 6.185 solo una. Por su parte, 4.368 asistentes escolares recibirán el premio trimestral, de los cuales 2.129 no registraron faltas y 2.239 solo una.
El monto total de inversión para este pago es de $7.219.870.448, lo que eleva la inversión total de la provincia en incentivos de septiembre a $13.970.797.606.
Montos a percibir
En septiembre, el incentivo recibió un incremento del 4% para todos los cargos. Así, un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias percibirá $187.639, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $93.819, un docente con sistema de jornada completa recibirá $140.730, y por hora cátedra de nivel superior $7.820 y por hora cátedra de otros niveles $6.256. Los asistentes escolares que no tuvieron inasistencias recibirán $56.291.
Para aquellos que registraron solo una falta en el mes, los montos serán:
-
$93.819 para cargo directivo y supervisión
$46.910 para docentes hasta 352 puntos
$70.365 para jornada completa
$3.910 por hora cátedra de nivel superior
$3.128 por hora cátedra de otros niveles
$28.146 para asistentes escolares
Respecto al reconocimiento trimestral, con el aumento del 4%:
-
Docente con cargo directivo y supervisión sin faltas: $281.133
-
Docente de hasta 352 puntos: $140.730
-
Jornada completa: $211.095
-
Hora cátedra nivel superior: $11.728
-
Hora cátedra otros niveles: $9.383
Para quienes registraron una sola falta en el trimestre:
-
Cargo directivo y supervisión: $140.566
-
Docente hasta 352 puntos: $70.365
-
Jornada completa: $105.548
-
Hora cátedra nivel superior: $5.864
-
Hora cátedra otros niveles: $4.691
Un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo inasistencias en el mes y en el trimestre cobrará un total de $468.772, mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias en ambos períodos recibirá $234.549.
Los asistentes escolares recibirán un proporcional, ya que fueron incluidos en el programa desde agosto. Quienes no tuvieron ausencias cobrarán $56.292, y los que registraron solo una inasistencia recibirán $28.146.