Más de 62 mil docentes cobrarán el incentivo mensual de septiembre por Asistencia Perfecta: los montos que recibirán

Se trata del premio mensual del Programa Asistencia Perfecta que incluye a docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. Además, se pagará el incentivo trimestral a 45.871 trabajadores de la educación.

22 de octubre 2025 · 15:29hs
Asistencia perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula.

Asistencia perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula.

Este jueves, 62.281 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada recibirán el premio mensual del Programa Asistencia Perfecta, correspondiente al mes de septiembre, por no registrar ausencias o tener únicamente una durante ese período.

Del total, 54.399 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores, de los cuales 48.775 no registraron ninguna inasistencia y 5.624 tuvieron solo una falta. En tanto, 7.882 corresponden a asistentes escolares, de los cuales 5.715 no tuvieron ausencias y 2.167 registraron solo una. La inversión provincial asciende a $6.750.927.158 para este pago.

También se abona el premio trimestral

Este jueves se abonará además el premio trimestral, correspondiente a julio, agosto y septiembre, a 45.871 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. De ese total, 41.503 corresponden a docentes, directivos, secretarios y preceptores, de los cuales 35.318 no tuvieron ninguna ausencia y 6.185 solo una. Por su parte, 4.368 asistentes escolares recibirán el premio trimestral, de los cuales 2.129 no registraron faltas y 2.239 solo una.

El monto total de inversión para este pago es de $7.219.870.448, lo que eleva la inversión total de la provincia en incentivos de septiembre a $13.970.797.606.

Montos a percibir

En septiembre, el incentivo recibió un incremento del 4% para todos los cargos. Así, un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias percibirá $187.639, mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $93.819, un docente con sistema de jornada completa recibirá $140.730, y por hora cátedra de nivel superior $7.820 y por hora cátedra de otros niveles $6.256. Los asistentes escolares que no tuvieron inasistencias recibirán $56.291.

Para aquellos que registraron solo una falta en el mes, los montos serán:

  • $93.819 para cargo directivo y supervisión

  • $46.910 para docentes hasta 352 puntos

  • $70.365 para jornada completa

  • $3.910 por hora cátedra de nivel superior

  • $3.128 por hora cátedra de otros niveles

  • $28.146 para asistentes escolares

Respecto al reconocimiento trimestral, con el aumento del 4%:

  • Docente con cargo directivo y supervisión sin faltas: $281.133

  • Docente de hasta 352 puntos: $140.730

  • Jornada completa: $211.095

  • Hora cátedra nivel superior: $11.728

  • Hora cátedra otros niveles: $9.383

Para quienes registraron una sola falta en el trimestre:

  • Cargo directivo y supervisión: $140.566

  • Docente hasta 352 puntos: $70.365

  • Jornada completa: $105.548

  • Hora cátedra nivel superior: $5.864

  • Hora cátedra otros niveles: $4.691

Un docente con cargo directivo y supervisión que no tuvo inasistencias en el mes y en el trimestre cobrará un total de $468.772, mientras que un docente de hasta 352 puntos sin ausencias en ambos períodos recibirá $234.549.

Los asistentes escolares recibirán un proporcional, ya que fueron incluidos en el programa desde agosto. Quienes no tuvieron ausencias cobrarán $56.292, y los que registraron solo una inasistencia recibirán $28.146.

