Uno Santa Fe | Santa Fe | vecinos

Vecinos de Bº 7 Jefes piden servicios para evitar que las casas sean baños públicos: "Es muy desagradable vivir así"

Desde la vecinal 7 Jefes reclamaron por la falta de infraestructura para contener a la multitud que se congrega en la Costanera. "Es repugnante lo que pasa los fines de semana". VIDEO.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de octubre 2025 · 19:33hs
Piden servicios en la Costanera para evitar que las casas de los vecinos se conviertan en baños públicos.

Piden servicios en la Costanera para evitar que las casas de los vecinos se conviertan en "baños públicos".

La vecinal 7 Jefes, a través de su presidente, Lorenzo Castella, volvió a poner en agenda el "histórico" reclamo de los vecinos de la Costanera santafesina, quienes sufren las consecuencias de la masiva afluencia de gente a la zona sin los servicios básicos adecuados.

El principal foco de conflicto es la falta de sanitarios públicos, que lleva a que las fachadas de las viviendas se conviertan en "baños públicos" al aire libre.

LEER MÁS: Robo masivo de medidores de gas en barrios 7 Jefes y Candioti: preocupación entre los vecinos

"Nosotros padecemos del histórico reclamo de los ruidos molestos y las consecuencias de las miles de personas que se juntan en la zona de la Costanera cuando no hay condiciones ni servicios para recibirlas", explicó Castella.

Gente orinando en la puerta de las casas de los vecinos de barrio 7 Jefes

El referente vecinal describió la situación como "muy desagradable" e "insostenible". "Es repugnante que los frentistas tengan que aguantar que sus casas se conviertan en baños públicos. Es un padecimiento de los vecinos de hace años y que no tiene solución", aseguró.

Ante la inacción de las autoridades, el titular de la vecinal manifestó que fueron los propios vecinos del barrio quienes intentan intervenir: "Ante estas situaciones, los propios dueños de las viviendas increparon a las personas que usan las veredas de baños públicos y nada pasa, todo sigue igual".

Preocupación por los ruidos molestos

A la falta de infraestructura sanitaria se suma la preocupación por la vuelta de los ruidos molestos y las picadas de motos y autos con la llegada del calor y los días primaverales. Castella indicó que si bien la situación "se calmó con el frío", los últimos fines de semana ya marcaron un preocupante regreso de las molestias.

"Ahora, que llega el calor, le pedimos a las autoridades que no desatienda la zona. Los últimos dos fines de semana fueron realmente estruendosas las noches", advirtió.

LEER MÁS: Vecinos de 7 Jefes: entre la inseguridad y los ruidos molestos

El presidente de la Vecinal 7 Jefes apuntó directamente contra la circulación de vehículos: "Motos y escapes libres durante la noche con una intencionalidad clara de molestar a los vecinos". Si bien las denuncias a la Policía se realizan, la respuesta no es definitiva. "Siempre denunciamos a la policía y llega a los minutos, pero cuando se van vuelven a acelerar. Las picadas de motos y autos le tomaron el tiempo a la Policía y a la Municipalidad", concluyó.

vecinos costanera barrio 7 Jefes baños públicos ruidos molestos
Noticias relacionadas
Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Más de 300 mujeres tienen un código de emergencia activo en Santa Fe y el municipio brinda asistencia diaria a 30 víctimas

Más de 300 mujeres tienen un código de emergencia activo en Santa Fe y el municipio brinda asistencia diaria a 30 víctimas

Santa Fe devolvió más de $2.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Santa Fe devolvió más de $2.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Así es la boleta única que se utilizará este 26 de octubre

Elecciones legislativas nacionales: consultá dónde votás

Lo último

Madelón: Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta"

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Último Momento
Madelón: Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinánimo, generoso y molesto que a la gente le gusta"

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Ovación
Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras