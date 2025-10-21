Vecinos de Bº 7 Jefes piden servicios para evitar que las casas sean baños públicos: "Es muy desagradable vivir así"

Desde la vecinal 7 Jefes reclamaron por la falta de infraestructura para contener a la multitud que se congrega en la Costanera. "Es repugnante lo que pasa los fines de semana". VIDEO.

Piden servicios en la Costanera para evitar que las casas de los vecinos se conviertan en "baños públicos".

La vecinal 7 Jefes, a través de su presidente, Lorenzo Castella, volvió a poner en agenda el "histórico" reclamo de los vecinos de la Costanera santafesina , quienes sufren las consecuencias de la masiva afluencia de gente a la zona sin los servicios básicos adecuados.

El principal foco de conflicto es la falta de sanitarios públicos, que lleva a que las fachadas de las viviendas se conviertan en "baños públicos" al aire libre.

"Nosotros padecemos del histórico reclamo de los ruidos molestos y las consecuencias de las miles de personas que se juntan en la zona de la Costanera cuando no hay condiciones ni servicios para recibirlas", explicó Castella.

Gente orinando en la puerta de las casas de los vecinos de barrio 7 Jefes

El referente vecinal describió la situación como "muy desagradable" e "insostenible". "Es repugnante que los frentistas tengan que aguantar que sus casas se conviertan en baños públicos. Es un padecimiento de los vecinos de hace años y que no tiene solución", aseguró.

Ante la inacción de las autoridades, el titular de la vecinal manifestó que fueron los propios vecinos del barrio quienes intentan intervenir: "Ante estas situaciones, los propios dueños de las viviendas increparon a las personas que usan las veredas de baños públicos y nada pasa, todo sigue igual".

Preocupación por los ruidos molestos

A la falta de infraestructura sanitaria se suma la preocupación por la vuelta de los ruidos molestos y las picadas de motos y autos con la llegada del calor y los días primaverales. Castella indicó que si bien la situación "se calmó con el frío", los últimos fines de semana ya marcaron un preocupante regreso de las molestias.

"Ahora, que llega el calor, le pedimos a las autoridades que no desatienda la zona. Los últimos dos fines de semana fueron realmente estruendosas las noches", advirtió.

El presidente de la Vecinal 7 Jefes apuntó directamente contra la circulación de vehículos: "Motos y escapes libres durante la noche con una intencionalidad clara de molestar a los vecinos". Si bien las denuncias a la Policía se realizan, la respuesta no es definitiva. "Siempre denunciamos a la policía y llega a los minutos, pero cuando se van vuelven a acelerar. Las picadas de motos y autos le tomaron el tiempo a la Policía y a la Municipalidad", concluyó.