Los Pumas se reencuentran en Londres con el foco en la venta de noviembre

Los rafaelinos Pedro Rubiolo y Mayco Vivas fueron citados por el entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, a la concentración en Londres para la ventana de noviembre

El rafaelino Pedro Rubiolo está en la lista del plantel que concentrará en Londres

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, convocó a 34 jugadores para una concentración que el seleccionado realizará entre el 27 y el 29 de octubre en Londres, donde se iniciará la preparación para la ventana internacional de noviembre, en la cual el elenco albiceleste deberá medirse con los representativos de Gales, Escocia e Inglaterra. Los Pumas jugarán ante Gales el 9 de noviembre en Cardiff, el domingo 16 lo harán con Escocia en Edimburgo y el domingo 23 se medirán con Inglaterra en Twickenham.

A menos de un mes de finalizar el VISA Macro Rugby Championship, los dirigidos por Felipe Contepomi se reunirán en Londres del 27 al 29 de octubre, en una concentración que servirá para preparar la Ventana de Noviembre. Para este Camp fueron convocados 34 jugadores, mientras que la lista para los partidos de la ventana se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa.

De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibió su primera convocatoria del año. El experimentado segunda línea cordobés, quien posee 98 caps con el seleccionado, no juega desde noviembre de 2024, cuando Los Pumas vencieron a Italia por 50-18 en Údine.

Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el Camp de Marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año. No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

image El primera línea formado en CRAR, Mayco Vivas, también fue citado por el entrenador de Los Pumas.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, comentó la importancia de esta concentración en Londres: “Pasaron pocas semanas desde que finalizamos el VISA Macro Rugby Championship y los jugadores volvieron a sus clubes, pero sin dudas creemos que estos días sirvieron mucho para recargar energías. Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración de tres días en Londres nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente Ventana de Noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos y de seguir construyendo como equipo”.

Los convocados para la concentración de tres días en Londres

-Forwards: Matías Alemanno, Francisco Coria, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas y Boris Wenger.

-Backs: Simón Benítez, Gonzalo Bertranou, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

- El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional

Vs Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)

Vs Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

Vs Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)