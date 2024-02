Cuánto llovió en Santa Fe y cuál es el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

lluvia ciudad paraguas.jpg

Para este lunes, el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL (CIM) anticipa un cielo mayormente nublado a cubierto, condiciones inestables y probables lluvias dispersas a moderadas durante la jornada. Habrá temperaturas con poco cambio y poca amplitud térmica, anticipándose 22° C de mínima y 28° C de máxima, con vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sur/sureste por momentos.

Con respecto al próximo martes el pronóstico es un cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Baja posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles durante las primeras horas de la jornada, con temperaturas con poco cambio y poca amplitud térmica oscilando entre los 23° C y los 29° C. Habrá vientos leves predominando del sector sur/sureste.

Informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el informe climático trimestral para febrero, marzo y abril. Febrero sorprendió con un comienzo extremadamente caluroso y seco que rompió con la tendencia de este verano. ¿Qué pasará a partir de ahora? Según el pronóstico del SMN, para la ciudad de Santa Fe y alrededores se esperan temperaturas y lluvias superiores a las normales.

Desde mediados de enero, el verano sorprendió con la falta de lluvias y una persistente ola de calor que batió gran cantidad de récords en todo el país. Hasta ese momento, la temporada estival venía muy tranquila en cuanto a temperaturas y lluvias, que eran bastante frecuentes, por lo que esta nueva situación generó preocupación en el sector agropecuario.

Según el informe del SMN, "la situación se está revirtiendo de a poco en la zona núcleo". Pero en otros sectores de Argentina, el panorama no es tan alentador.

El pronóstico climático de precipitación concluye que es probable que el trimestre sea más seco de lo normal en las provincias del noroeste y también en el oeste y sur de Patagonia.

Todo el Litoral y Córdoba seguirá con condiciones húmedas, y se espera que durante este trimestre las lluvias sean de normales a superiores a las normales.

Sobre Buenos Aires, La Pampa y Cuyo la señal de cada categoría es similar, por lo que cualquiera de ellas puede ocurrir. Y en el resto del país, se esperan condiciones normales para la época del año.

A medida que nos acercamos al otoño, la tendencia de temperatura comienza a cambiar. Para el trimestre febrero, marzo y abril se esperan condiciones cálidas para la época en las provincias del NOA y en el sur argentino, mientras que el resto de Patagonia, Cuyo, Córdoba y el Litoral tendrán unos meses con valores entre normal a superiores a las normales.

"El Niño se encuentra en su fase más madura, aunque hay que destacar que este evento en particular no fue muy intenso. Aunque el componente oceánico de El Niño fue bastante fuerte este año, la atmósfera no está fuertemente conectada con el océano", indica el informe del SMN.

"Esta falta de respuesta de la atmósfera, quizás haya tenido que ver con que el mes pasado las condiciones fueron muy secas. Los fenómenos de escala sinóptica, como el intenso anticiclón que favoreció la ausencia de frentes fríos, condicionaron mucho más el clima de la región", continúa agregando el pronóstico.

"Pero si miramos lo que puede pasar más adelante, todos los modelos apuntan que El Niño comenzará a debilitarse durante este otoño, pero aún estará presente. Esto es importante, ya que sabemos que durante esa estación, la señal de El Niño se vuelve más intenso en Argentina y favorece nuevamente las precipitaciones en la región del Litoral", finaliza el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).