Cuatro trabajadores infectados y más de 15 aislados en el hospital Cullen

Los casos de Coronavirus crecen en la ciudad de Santa Fe y ya impacta en los trabajadores de la salud. La situación preocupa en el hospital José María Cullen, efector de "referencia Covid". Desde el nosocomio confirmaron que un total de cuatro trabajadores contrajeron la enfermedad y que se debieron activar todos los protocolos.

De la misma forma que sucedió en ciudades con circulación viral, como Buenos Aires e incluso Rosario, la preocupación es alta ya que se trata de personas que cumplen un rol fundamental en la lucha contra la pandemia; son los que menos se deberían enfermar (por su relevante función) pero al mismo tiempo los que mayor riesgo tienen de contagiarse.

El director del hospital, Juan Pablo Poletti, aclaró que los cuatro agentes infectados contrajeron la enfermedad fuera del Cullen. "Un agente de salud, con contagio fuera del hospital, es el cuarto trabajador del hospital con covid posisitivo. Se activó el protocolo pertinente y con las normativas ministeriales, tanto provinciales como nacionales, se articuló el aislamiento de los contactos estrechos a partir de la detección".

Añadió que este último trabajador que dio positivo "había ido a trabajar el día lunes, por lo cual se tuvo que aislar una oficina administrativa, con su personal". Agregó que "por los cuatro casos confirmados tenemos aproximadamente entre 16 y 17 agentes de salud aislados".

"Se trata de una enfermera, un médico, un trabajador del área de mantenimiento y un administrativo. No tuvieron contacto dentro del hospital, no fue en la atención de pacientes de contacto estrecho por atender casos de coronavirus. Fue fuera del hospital, pero el protocolo se activa igual", insistió en aclarar.

Con relación al estado de salud de los empleados, informó que de los cuatro "tres se encuentran en el domicilio particular y uno de ellos internado".

Por otro lado, confirmó que "hay cuatro pacientes infectados en sala de clínica médica y otros dos en terapia intensiva pero que no son agentes de salud".

Consultado sobre las consecuencias de que el personal sanitario, sector fundamental para combatir la pandemica, se infecte de Covod-19, Poletti dijo en el programa "De diez" que se emite por LT10: "Nos preocupa cuando empieza a haber casos en la ciudad. Veníamos muy relajado y a partir de que comienzan los primeros casos uno empieza a ver la peligrosidad de contagio que tiene el virus. A partir de ahí, nosotros como gestores organizamos que no haya un empleado que no tenga los elementos de protección. A su vez estamos diagramando con las jefaturas médicas la logística que garantice poder seguir brindando atención. Vemos que empieza a haber internaciones, aumentamos la cantidad de trabajo y a su vez debemos proteger a los agentes para que no se contagien".

Subrayó el trabajo articulado "para tratar de entre todos poder seguir brindando la atención que se requiere por ser el hospital de referencia Covid. Y a su vez para proteger de que no se nos vayan cayendo todos los soldados" .

Con relación al ánimo de los trabajadores del hspital, apuntó: "Cuando aparece algo tan cercano, como un compañero de trabajo, hay alerta, angustia, miedos, incertidumbre. Ahí es donde tenemos que salir para explicar y contener, para que el personal esté tranquilo, que a esto no hay que tenerle miedo sino que hay que cuidarse, protegerse".