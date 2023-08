De la mano del fenómeno Barbie, más de 90.000 santafesinos fueron al cine en julio

Las otras películas que impulsaron la venta de tiques del Cinemark fueron Oppenheimer y Elementos. La primera es una película biográfica del físico nuclear que creó la bomba atómica utilizada por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La segunda es una producción animada de Disney pixar, que describe el vínculo entre Ember (Lewis), un elemento fuego, y Wade (Athie), que no pueden tocarse; pero descubre cuánto tienen en común.

También se encuentran en cartelera durante esta semana Hazme El Favor; Mamamoo: My Con The Movie; Mansión Embrujada; Megalodon 2 El Gran Abismo; Metallica M72; Sonido de Libertad; The First Slam Dunk; y Tortugas Ninja Caos Mutante.

LEER MÁS: Vacaciones de invierno: casi 3.000 visitantes por día en espacios culturales, y el Shopping tuvo aumento de ventas

En el shopping

Por otro lado, en La Ribera se registraron más de 320.000 visitantes durante estas dos semanas. Se trata de una afluencia de público 30% mayor a la de las vacaciones de invierno del año pasado. Esto se tradujo en un aumento de ventas que rondó entre el 15% y el 18%, comparándolo con el mismo período del 2022.

"Recibimos visitantes de toda la región, la ciudad y 80 kilómetros a la redonda mayormente. Pero también recibimos bastante turismo de Chaco, Corrientes, y Entre Ríos", señalaron fuentes del shopping a UNO Santa Fe.

"Hubo diferentes propuestas para chicos de toda las edades, como talleres de minicreativos, ciencia y naturaleza, legos. Fueron muy bien recibidos por la gente", especificaron.