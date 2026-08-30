El Niño: comenzó la limpieza de 12 canales troncales en el centro de Santa Fe con una inversión de más de $5.800 millones

Los trabajos se iniciaron sobre 15 kilómetros del Canal Malaquías y forman parte de un plan que contempla recuperar la capacidad de escurrimiento de 352 kilómetros de canales en siete departamentos. La Provincia también prevé instalar 17 nodos telemétricos para fortalecer el monitoreo y las alertas tempranas.

Limpieza de canales: comenzaron trabajos en 12 canales troncales estratégicos en Santa Fe con inversión de $5.800 millones.

Ante el escenario climático previsto por la llegada del fenómeno El Niño , el Gobierno de Santa Fe comenzó con la limpieza de 12 canales troncales estratégicos en el centro de la provincia , una intervención que busca recuperar la capacidad hidráulica del sistema y mejorar el escurrimiento del agua frente a lluvias intensas.

El plan contempla trabajos sobre 352 kilómetros de canales distribuidos en los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo , con una inversión que supera los $5.800 millones y que fue adjudicada a la empresa MEM Ingeniería .

Las tareas comenzaron sobre los 15 kilómetros del Canal Malaquías, un curso estratégico para el drenaje de sectores de Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Frank y Colonia San José.

Actualmente, las máquinas trabajan en la conformación de las banquinas necesarias para avanzar con la limpieza y acondicionamiento del canal.

Un plan de limpieza que abarca toda la provincia

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la escala del programa impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y aseguró que se trata de una de las mayores intervenciones de este tipo realizadas en las últimas décadas.

“Este plan de limpieza de canales troncales que el gobierno de Maximiliano Pullaro desarrolla en el sur, el centro y el norte de la provincia es el más importante de las últimas décadas”, afirmó.

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El funcionario explicó que la estrategia fue diseñada con una mirada integral para recuperar cursos de agua que cumplen un papel clave en el sistema de drenaje provincial.

“La recuperación de canales troncales se desarrolla de manera integral en toda la provincia”, sostuvo Enrico.

En el centro, indicó, el cronograma continuará con nuevos frentes en Las Bandurrias y posteriormente en Canal Las Avispas, en el departamento San Cristóbal.

“En los departamentos del centro empezamos en Canal Malaquías, vamos a iniciar en Las Bandurrias y luego en Canal Las Avispas, en San Cristóbal”, detalló.

En paralelo, también avanzan proyectos de limpieza en el sur y ya fueron adjudicadas las obras correspondientes a distintos canales del norte santafesino.

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Los 12 canales que serán intervenidos

La obra contempla la limpieza y recuperación de 12 canales troncales y estratégicos, que forman parte de una red destinada a facilitar el drenaje y reducir el impacto de las precipitaciones sobre zonas urbanas y productivas.

Entre ellos se encuentran los Canales Principales N° 1, N° 2 y N° 4 y San Ignacio; los canales Secundarios Las Avispas y N° 3; y los canales Malaquías, Las Bandurrias, El Retiro, Cañada Sunchales, Empalme San Carlos y el Aliviador Laguna Paiva.

Las intervenciones alcanzarán los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín, San Cristóbal y San Justo.

El objetivo es recuperar la capacidad original de conducción mediante tareas de limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y acondicionamiento de los cauces.

El objetivo: que el agua escurra con mayor rapidez

El deterioro y la obstrucción de los canales pueden afectar su capacidad para trasladar los excedentes hídricos después de lluvias abundantes.

Por eso, uno de los objetivos principales del programa es recuperar la capacidad hidráulica de los cursos de agua para mejorar el escurrimiento y reducir los riesgos de anegamientos en localidades y áreas productivas.

La intervención sobre el Canal Malaquías adquiere especial relevancia para varias localidades del área metropolitana de Santa Fe y su entorno, debido al rol que cumple en el sistema de drenaje regional.

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17 nodos telemétricos para monitorear el sistema

Además de la limpieza de los canales, el proyecto contempla una herramienta destinada a mejorar el seguimiento de las condiciones hídricas.

Se prevé la instalación de 17 nodos telemétricos para registrar en tiempo real variables como precipitaciones, niveles hidrométricos y profundidad de las napas freáticas.

La información permitirá fortalecer el sistema de alerta temprana, mejorar la capacidad de anticipación frente a eventos climáticos y aportar datos para la planificación de nuevas obras.

El monitoreo también tendrá utilidad para la actividad agropecuaria, al permitir contar con información actualizada sobre el comportamiento hídrico de distintas zonas de la provincia.

Más de 5.000 kilómetros intervenidos

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, desde el comienzo de la gestión de Pullaro ya se realizaron intervenciones sobre más de 5.000 kilómetros de canales en toda Santa Fe.

El objetivo oficial es alcanzar 7.000 kilómetros recuperados antes de finalizar 2026, cifra equivalente aproximadamente al 70% de la red provincial de canalizaciones.

El programa de limpieza de canales troncales constituye una parte de ese esquema de intervención y se extiende a las tres grandes regiones del territorio santafesino.

También se trabaja en el sur

En el sur provincial se encuentran actualmente en ejecución trabajos sobre 322 kilómetros de 14 canales y arroyos distribuidos en los departamentos General López, Rosario, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo.

Las intervenciones abarcan, entre otros cursos de agua, los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez, además de los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, Las Estacas, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte.

También se contempla la conexión San Urbano y la defensa de Sanford.

El plan también llegará al norte

En los departamentos del norte santafesino se ejecutarán trabajos sobre 259 kilómetros de nueve canales troncales, ubicados en General Obligado, Vera, 9 de Julio y parte de San Justo.

De este modo, el programa alcanza a las tres regiones de la provincia y busca recuperar progresivamente la capacidad de drenaje de una parte significativa de la red.

El Gobierno provincial considera que la magnitud territorial de la intervención permite abordar la problemática hídrica desde una perspectiva sistémica y no solamente mediante acciones puntuales en localidades determinadas.

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Una estrategia frente a las localidades más vulnerables

La Secretaría de Recursos Hídricos identificó 100 localidades con mayor vulnerabilidad hídrica en el territorio santafesino.

De ese total, 85 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha, mientras continúan avanzando proyectos para completar las intervenciones necesarias en las localidades restantes.

La limpieza de los canales troncales se integra así con otras obras destinadas a fortalecer defensas, mejorar sistemas de bombeo y ampliar la capacidad de respuesta frente a eventos meteorológicos extremos.

Prevención antes de una eventual emergencia

El comienzo de los trabajos sobre el Canal Malaquías marca el inicio de una nueva etapa del plan de acondicionamiento de la red hídrica del centro provincial.

La estrategia apunta a intervenir antes de que se produzcan nuevas situaciones críticas y a fortalecer la infraestructura que permite conducir los excedentes de agua.

La preocupación por el fenómeno El Niño acelera esta planificación, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones intensas durante los próximos meses.

Con la limpieza de 352 kilómetros de canales, la incorporación de 17 nodos telemétricos y el despliegue de obras en el sur y el norte, la Provincia busca avanzar hacia un sistema hídrico con mayor capacidad de escurrimiento y mejores herramientas para anticiparse a los riesgos.

En ese marco, la intervención sobre el Canal Malaquías constituye uno de los primeros pasos de un programa que pretende recuperar la capacidad de conducción de los principales canales troncales y reforzar la prevención hídrica en buena parte del territorio santafesino.