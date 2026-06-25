Orgullo santafesino: la UNL y la UTN, entre las ocho mejores universidades públicas del país según un prestigioso ranking mundial

La prestigiosa consultora británica Quacquarelli Symonds presentó el QS World University Rankings 2027. Ambas instituciones con sede en la ciudad consolidan a Santa Fe como un polo académico de referencia en América Latina. La UNL se destaca en Sostenibilidad y Derecho, mientras que la UTN pisa fuerte en inserción laboral y relación profesor-alumno .

Universidades argentinas: La UNL y la UTN se ubican entre las ocho mejores del país según el QS World University Rankings 2027.

La consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) presentó los resultados del QS World University Rankings 2027 , que clasifica instituciones de educación superior a nivel global, y dos universidades con sede en la ciudad de Santa Fe quedaron entre las ocho mejores del país: la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) .

De las 16 instituciones argentinas incluidas en la edición 2027 del ranking, ocho son públicas y ocho privadas. En el podio nacional, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lidera en el puesto 84° mundial, seguida por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en el 474° del planeta; la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en el rango 801-850 y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entre el 1.001 y el 1.200. Detrás de ese grupo, tanto la UNL como la UTN se ubican en el rango 1.400+ a nivel global, y ocupan el séptimo y octavo lugar respectivamente del top nacional de casas de estudio estatales.

En América Latina, el desempeño regional

El escenario cambia cuando la medición se acota a América Latina y el Caribe. La UNL ocupa el puesto 87° en ese ranking regional, mientras que la UTN se posiciona en el 115°, lo que consolida la presencia de Santa Fe como polo universitario dentro del mapa latinoamericano.

Los indicadores que distinguen a la UNL

Al desagregar las métricas específicas de QS para 2027, la UNL sobresale en tres dimensiones. Su mayor fortaleza es el índice de Sostenibilidad, con 50.3 puntos, una categoría que evalúa el impacto social, la gobernanza institucional y las políticas de preservación ecológica alineadas con los objetivos de desarrollo global. Le siguen las Redes Internacionales de Investigación, con 22.9 puntos, un indicador que mide la diversidad y la colaboración internacional de la institución. La Reputación Académica Global alcanzó los 16.5 puntos, reflejando la percepción de científicos y profesores de todo el mundo sobre la calidad de la enseñanza y la investigación.

Por disciplinas, la UNL integra el grupo de las 350 mejores del mundo en derecho y estudios jurídicos, se ubica entre las 400 en agronomía y entre las 700 en química.

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Los indicadores que distinguen a la UTN

La UTN, en tanto, se diferencia por sus resultados en el vínculo con el mercado laboral. Su Reputación entre Empleadores alcanzó 17.3 puntos, mientras que el índice de Empleo de Graduados registró 8.1, dos indicadores que miden la eficacia institucional para insertar profesionales en el ámbito productivo. El dato que más resalta, sin embargo, es su Relación Profesor-Alumno: 42.9 puntos, uno de los índices más altos del conjunto, lo que refleja un acompañamiento pedagógico personalizado sostenido pese al crecimiento de la matrícula.

La UTN también comparte con la UNL valores similares en Sostenibilidad (38.2) y en Redes Internacionales de Investigación (13.4), y su Reputación Académica Global se ubica en 3.6. Por disciplinas, la institución integra el top de las 500 mejores del mundo en ingeniería eléctrica y electrónica.

Sede. La UTN es una de las sedes del encuentro.

La UNR, entre las cuatro mejores del país

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) también figura en el QS World University Rankings 2027 y se ubicó entre las cuatro mejores casas de altos estudios del país, junto a la UBA, la UNLP y la UNC. A nivel mundial quedó en el rango 1.001-1.200 y en el puesto 62° de América Latina y el Caribe.

Su indicador más sólido es la Reputación Académica Global, con 24.1 puntos, que la posicionó en el puesto 516° mundial entre todas las universidades evaluadas. Le siguen el índice de Sostenibilidad con 46.7 puntos y las Redes Internacionales de Investigación con 23.3, resultado que cobra relevancia en un contexto regional marcado por la caída de la inversión científica.

Por disciplinas, la UNR integra el grupo de las 250 mejores del mundo en lenguas modernas, entre las 500 en agronomía, estudios jurídicos y humanidades, y entre las 700 en química, ciencias biológicas y medicina.

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Investigación: el punto crítico del sistema universitario latinoamericano

Los analistas de QS advirtieron que los indicadores vinculados a la investigación son el punto más crítico de las universidades latinoamericanas en esta edición, producto de la caída sostenida de la inversión en el área.

En ese contexto, el puntaje de la UNL en Redes Internacionales de Investigación cobra particular relevancia: refleja que la producción científica santafesina se sostiene en cooperación activa con laboratorios y centros de conocimiento de otros continentes.

La medición general exhibe un leve retroceso del ecosistema universitario argentino en términos globales, aunque las universidades santafesinas logran consolidar su lugar entre las referencias nacionales en un escenario de mayor competencia internacional.