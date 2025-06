De qué se trata la propuesta del "Profe" Medei: "Estacionamiento medido: la trampa del SEOM"

A continuación, enumeró los puntos del pliego licitatorio que la Municipalidad presentó para las empresas privadas que quieran hacerse cargo del actual SEOM. “En el nuevo proyecto, quien vive en el centro debe pagar para estacionar en la puerta de su casa, además de los impuestos que ya paga. Y al resto de la ciudad que desarrolla actividades administrativas o comerciales en el área céntrica los vuelve a cargar de mayores tarifas, afectando seriamente dichas actividades. Pretende además cobrarle estacionamiento a las motos. Hoy las motos no pagan, y es el medio de transporte al que con mucho esfuerzo acceden los vecinos porque el precario sistema de colectivos no soluciona las necesidades de movilidad que tienen. También contempla que las personas con discapacidad deban hacer un trámite para poder estacionar gratis, a pesar de que hay señalización internacional que ya verifica esto y que la propia Ordenanza exige. No solo eso, sino que esas personas con discapacidad tendrán derecho, previa registración en el SEOM, por un máximo de cuatro horas diarias de las dársenas destinadas al estacionamiento exclusivo. Transcurrido dicho lapso de tiempo, comenzará a aplicarse el cobro por el uso de permanencia y ocupación. Otro punto importantísimo es que buscan poder cobrar el estacionamiento los días feriados y en eventos deportivos o culturales sin importar días y horarios”.

“Sumado a todo lo anterior y no menos relevante es que nadie dice -recalcó- que el costo del estacionamiento medido se va a duplicar, e incluso podría hasta cuadriplicarse al solo arbitrio del intendente. Nadie dice tampoco que según el pliego se va a ampliar la zona incorporando el Puerto y hasta Avenida Freyre, y que se sumarán zonas móviles hasta ahora inexistentes, sin fijar cuánto, cómo y dónde. El intendente, discrecionalmente puede fijar zonas de estacionamiento medido cuando se realicen recitales o eventos culturales o deportivos. Este pliego también elimina los horarios fijos de funcionamiento y solo habla de cantidad de horas, dándole un nuevo uso discrecional al Intendente de cómo manejar las horas en las cuales se cobrará el estacionamiento”, expuso Medei.

Más adelante en su presentación, el candidato de Más para Santa Fe se preguntó: “¿Por qué es necesario licitar un sistema que ya funciona? Con modernizarlo alcanzaría para responder a las demandas de los usuarios que pedían la actualización de la aplicación para que se pudiera descargar independientemente, registrar el auto sin necesidad de ir a la Municipalidad de forma presencial, poder cargarle crédito desde una tarjeta de débito o mediante una transferencia, como se usa en muchas aplicaciones, por ejemplo la de carga de combustible. Modernizar el sistema no significa ni implica privatizarlo”, sentenció.

Medei también se refirió a un punto que considera el mismo pliego y que es el de la semaforización. Respecto a esto expresó que “en una sola licitación se pretende resolver la modernización del SEOM, la conectividad y modernización de toda la red semafórica y el desarrollo de una plataforma integrada de movilidad urbana. El intendente plantea la licitación del estacionamiento medido junto con la semaforización, cuestiones que no están vinculadas, lo que tiñe de sospecha al proceso licitatorio.”

Y agregó respecto a esto que “El pliego considera solo 30 semáforos monitoreados. Que no se confunda la gente, no van a resolver los reclamos para las esquinas donde hay muchos choques, o para las escuelas que hace más de 10 años esperan un semáforo; tampoco van a secuenciar el trayecto de las avenidas con onda verde. Esta licitación solo comprende 30 semáforos. Los usados y viejos seguro se mandan al oeste o al norte. Solo 3 de los 30 semáforos van a ir al norte, Av. Pte. Perón y calle Iturraspe, Av. Gorriti y Av. Peñaloza y Av. Aristóbulo del Valle y Galicia. La ciudad tiene 274 semáforos, es decir que esta licitación solo pretende modernizar el 11% de los semáforos existentes”.

“Nuestra propuesta desde el Concejo será sencilla, reglas claras y precios accesibles. No vamos a permitir estas nuevas disposiciones. Exigiremos además menos participación de los agentes de tránsito en tareas recaudatorias y mayor despliegue en tareas de ordenamiento y mejora del tránsito. Y pretendemos que le quede claro a la gente, esto no es una mejora real, esta licitación es un cheque en blanco al intendente, y si llegamos al Concejo, será una de nuestras prioridades el decirle no a esta licitación”, finalizó Medei.