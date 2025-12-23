Bidagua es un emprendimiento universitario que ganó el concurso Proyectá BIO. Tiene como objetivo transformar bidones descartados del agro en un sistema modular para captar y almacenar agua de lluvia, adaptable a viviendas y espacios públicos.

De residuos peligrosos a contenedores de agua de lluvia: el plan para revalorizar 20 millones de envases de agroquímicos

reUn equipo de estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) proyecta revalorizar unos 20 millones de envases plásticos de agroquímicos que se descartan cada año en Argentina , convirtiéndolos en contenedores modulares para la captación de agua de lluvia. La iniciativa se llama Bidagua y fue distinguida en la 7° edición del concurso Proyectá BIO , impulsado por la UNL, además de resultar ganadora de la Convocatoria ILAN-UNL 2025 .

El emprendimiento está integrado por Adrián Caruso, Juan Bautista Rinaldi y Ariel Vilche , estudiantes de la UNL, quienes desarrollaron un sistema inspirado en la lógica de LEGO , que permite ensamblar módulos según el espacio disponible. La propuesta apunta a integrarse tanto a edificios como a espacios públicos , ofreciendo una alternativa a los tanques tradicionales de almacenamiento de agua.

Un “rompecabezas sustentable”

“Para entender mejor la propuesta de Bidagua podemos imaginarla como un rompecabezas sustentable: se toman piezas que antes eran residuos peligrosos, luego de reciclados, se ensamblan de forma modular para crear una solución que recolecta un recurso vital como el agua”, explicó Adrián Caruso, autor de la idea proyecto.

Más de 4.000 colillas recolectadas y 16 kilos de basura: lo que dejó la limpieza ambiental en la Ciudad Universitaria

Según detalló, Bidagua es una infraestructura urbana que busca convertir la basura del agro en recipientes aptos para almacenar agua de lluvia, luego de un tratamiento que garantice su inocuidad. “Hoy, la opción más común es un tanque premoldeado que ocupa mucho espacio y no se puede colocar en balcones o terrazas. Nosotros proyectamos una estructura modular que se arma como un tetris, encastrando piezas de acuerdo al lugar disponible”, señaló.

El sistema, además, tiene un componente lúdico y accesible: “Cualquier persona puede ubicarlo bajo una mesada, en un balcón o una terraza, e ir armándolo cuando lo necesita, con módulos estándar que se combinan entre sí”, explicó el estudiante de Arquitectura.

Doble impacto ambiental

Caruso subrayó que el proyecto se apoya en un problema ambiental concreto: el enorme volumen de plástico que genera la agroindustria. “Al año se descartan alrededor de 200 mil toneladas de plástico en la agroindustria argentina, sin contar silo-bolsas, envases de biofertilizantes o mangueras de riego”, precisó.

Los bidones descartados son reciclados por empresas de Santa Fe y Paraná, que ya cuentan con logística instalada. A partir de allí, Bidagua adquiere ese material reciclado y lo transforma, mediante procesos de protomoldeo, en recipientes aptos para almacenar agua. “La idea es generar un doble impacto ambiental: resolver el problema de los residuos y, al mismo tiempo, crear infraestructura para la captación de agua de lluvia desde la economía circular”, remarcó.

bidagua Impulsores de la iniciativa Bidagua. Foto: prensa UNL

Actualmente, el equipo se encuentra en la etapa de prototipado, diseñando matrices y evaluando distintos sistemas para luego realizar pruebas físicas que permitan medir resistencia, durabilidad y adaptación a la exposición solar.

Qué es Proyectá BIO

La iniciativa fue seleccionada en el marco de Proyectá BIO, una convocatoria anual de la UNL que busca promover la innovación entre estudiantes y emprendedores de la región. Julieta Lottersberger, integrante del programa, explicó que el objetivo es “reclutar ideas proyecto en estado incipiente y ayudarlas a madurar hasta que puedan convertirse en un producto o servicio para la sociedad”.

La convocatoria se desarrolla a lo largo del año, con instancias de formación, talleres y capacitaciones. El proceso culmina con el Pitch Day, donde un jurado —integrado este año por ganadores de ediciones anteriores— elige al proyecto destacado.

Premios y proyección internacional

Como ganadores de Proyectá BIO, los integrantes de Bidagua recibieron un incentivo económico de $500.000, además de mentoreo personalizado, acompañamiento en su hoja de ruta y acceso al laboratorio B·Lab, ubicado en el Parque Tecnológico Litoral Centro.

Además, Camila Gómez, del programa UNL BIO, destacó que Bidagua ya había sido reconocida previamente en la Convocatoria ILAN, organizada junto a una fundación israelí. “Primero obtuvo una mención y luego se los impulsó a presentarse a Proyectá BIO. El equipo se fortaleció con estudiantes de Biotecnología y Administración, lo que permitió que la idea creciera”, explicó. Como resultado, el proyecto también ganó la Convocatoria ILAN 2025, premio que incluye un viaje a Israel en 2026 para capacitarse.

Otros proyectos destacados

En la última edición de Proyectá BIO también fueron reconocidos otros emprendimientos innovadores. Fungo, integrado por María Delfina Bocco Gianello y Evelyn Noemí Araujo Sola, propone la fortificación de hongos comestibles con vitamina B12, ofreciendo una fuente no animal clave para dietas vegetarianas y veganas.

Por su parte, Masas Madres a Medida desarrolla cultivos microbianos definidos diseñados específicamente para panaderos artesanales, a partir de su propia masa madre, permitiendo estandarizar procesos y escalar la producción sin perder identidad ni calidad.

Con Bidagua, la innovación universitaria vuelve a poner el foco en la economía circular, la sustentabilidad y el aprovechamiento inteligente de los residuos, transformando un problema ambiental en una oportunidad concreta para el futuro urbano.