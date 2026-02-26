Uno Santa Fe | El País | Senado

El Senado define la reforma de la ley de glaciares: tensión entre el avance minero y la protección del agua

El Senado debate modificar los límites de protección ambiental de glaciares. El Gobierno busca destrabar inversiones millonarias en cobre y litio

26 de febrero 2026 · 09:12hs
Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, es un día clave en el Senado porque se debate la reforma de la ley de glaciares (Ley 26.639). El tema está picante porque enfrenta directamente la protección del agua con el potencial minero, especialmente el cobre y el litio.

El cambio en el "ambiente periglacial"

La ley actual protege no solo el hielo visible (glaciar), sino también el ambiente periglacial (suelos congelados que regulan el agua). Esto hoy frena muchos proyectos mineros porque casi toda la Cordillera tiene estas características.+1

El Gobierno propone redefinir este concepto. Buscan que solo se protejan las zonas que tengan "relevancia hídrica" comprobada.

Si un suelo congelado no "aporta" agua significativa a un río de forma directa, se podría autorizar la minería allí.

La reforma daría más poder para las provincias

El proyecto busca que las provincias tengan la última palabra y mayor potestad técnica para decidir qué zonas proteger y cuáles no, basándose en sus propios estudios de impacto ambiental.

Los gobernadores de la mesa minera (San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy) apoyan esto argumentando que los recursos naturales son de las provincias por Constitución.

El sector minero dice que la ley actual es "demasiado gris" y que la reforma daría seguridad jurídica.

Se habla de destrabar inversiones por más de USD 5.000 millones en proyectos de cobre (como Taca Taca en Salta o Josemaría en San Juan) que están en zonas hoy "en duda" por la ley vigente.

Los argumentos en contra

Ambientalistas y científicos advierten que es un retroceso. Dicen que en plena crisis climática y sequía, tocar las reservas estratégicas de agua es "pan para hoy y hambre para mañana".

Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales sostienen que la reforma viola el principio de "no regresión" ambiental (las leyes ambientales no pueden ser menos protectoras que las anteriores).

El Gobierno y los gobernadores quieren "flexibilizar" la definición de qué es un glaciar para que la minería pueda avanzar en zonas de alta montaña donde hoy la ley no los deja. La oposición y los grupos ambientales dicen que esto pone en riesgo el agua de las futuras generaciones.

