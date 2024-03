De San Justo a Harvard: la historia de Fede Repetto, el médico santafesino que hará su residencia en Estados Unidos

Sin embargo, no fue una cuestión de suerte . En diálogo con UNO , el joven detalló que todo comenzó con los intercambios que ofrece el Rotary Club para estudiantes de secundario, donde conoció a Liliana Alberto, madre de un cirujano que ya se encontraba en Estados Unidos. A partir de ese momento, comenzó a tener en cuenta la posibilidad de proyectar sus estudios universitarios y su carrera al exterior.

En su tercer año de carrera en la Universidad Favaloro, la pandemia hizo que Fede regrese momentáneamente a San Justo y, con algo más de tiempo libre, se decidió a comenzar el proceso para hacer la residencia de medicina en Estados Unidos. En 2021, además de continuar con su carrera, se propuso preparase para la United States Medical Licensing Examination (USMLE), que lo acercaba a poder continuar con su preparación como profesional en el país norteamericano.

FEDERICO REPETTO SAN JUSTO HARVARD MEDICO 2.jpg

Una vez aprobado, comenzó con sus experiencias en hospitales extranjeros. “En enero del 2022 fui a rotar con Ale Arnold –el hijo de Liliana- en cirugía, a su hospital”. En ese momento fue cuando conoció la especialidad de patología, que, aseguró, no está tan desarrollada en Argentina. “Abarca un montón de cosas, no solo el trabajo típico del patólogo acá, sino también del bioquímico, análisis de sangre, autopsias y medicina forense”, explicó.

En 2023, sumó experiencia profesional durante un mes en la Universidad de Utah, a partir de contactos que obtuvo del patólogo norteamericano, para luego regresar al país y continuar con su sexto año de medicina. En septiembre, frente a otra opción que proporcionaba la universidad de sumar experiencia, profesionales de Utah lo contactaron con Harvard, y realizó investigaciones durante dos meses en la prestigiosa institución, en la Mass General Brigham/Harvard medical school. Allí, además, comenzó con los trámites para una futura residencia.

“Desde que volví de Harvard en octubre hasta enero, febrero de este año; estuve con entrevistas para la residencia y me acaban de informar el viernes pasado que quedé en Harvard” celebró el joven sanjustino.

Trabajo duro para llegar a Harvard

La oportunidad única del profesional de continuar con su carrera en Estados Unidos no hubiese sido posible sin el gran esfuerzo que llevó adelante. En ese sentido, el joven cuenta con orgullo: “El primer examen lo di en enero del 2022 y estuve todo el 2021 estudiando para darlo. Después, el segundo examen estuve estudiando todo el 2022 para darlo en enero del 2023. Son exámenes re difíciles. En el medio, estaba cursando la carrera de medicina, donde tenía que seguir rindiendo mis exámenes de la carrera. Y a la vez estaba programando rotaciones en Estados Unidos. Fue un trabajo bastante duro, la verdad”.

FEDERICO REPETTO SAN JUSTO HARVARD MEDICO 3.jpg

Lo que el mundo tiene para ofrecer

El clic que lo hizo tener en cuenta la posibilidad de terminar de formarse como profesional en el extranjero, señaló Fede, fue en la secundaria, con los viajes de intercambio. “Me abrió mucho la cabeza sobre lo que el mundo tiene para ofrecer, no hay techo” expresó.

Además, contó que siempre había estado en sus planes tener la experiencia de vivir en otro país: “Siempre dije, después de ser médico me encantaría hacer algo afuera en el mundo. Me encantaría irme a otro país, aunque sea por una parte de mi vida, no digo quedarme a vivir para siempre, pero siempre tuve esa idea de irme afuera”.

Incluso, destacó que la prestigiosa universidad otorga la posibilidad de seguir conociendo países, con rotaciones de uno o dos meses en Estados sin una buena calidad médica, “como para que vayas a prestar tu servicio”.