Debate rumbo al Concejo: solo tres candidatos se presentarán y hubo fuertes críticas por la ausencia de María Luengo

El debate es organizado por el canal VEO de Cablevideo y se transmitirá desde la sala La Moreno, con vistas a las elecciones del 29 de junio donde ocho bancas estarán en juego. Se abordarán los temas que más preocupan a los vecinos, como obras y servicios públicos, finanzas públicas y economía municipal, seguridad, planeamiento Urbano y espacios públicos y coyuntura social y educación.

La transmisión oficial se podrá seguir por VEO, UNO Santa Fe, UNO 106.3 FM, Radio Rivadavia Santa Fe, LT10, Aire de Santa Fe y LT9.

Repercusiones sobre las ausencias

La decisión más resonante es la de Luengo, representante del oficialismo, quien desistió de participar a último momento. "Es una pena —dijo Ana Cantiani—, porque hay muchas respuestas que los santafesinos necesitan de parte del oficialismo y evidentemente no las vamos a tener. Hay miedo a lo que se puede preguntar, porque hay cuestiones que son indefendibles". La candidata de La Libertad Avanza cuestionó especialmente que se evada el debate sobre el uso del presupuesto municipal, estimado en 225 mil millones de pesos: “¿Qué están haciendo con esa plata por manzana?”, preguntó con dureza.

Desde otro sector, Pedro Medei también se mostró decepcionado. "Somos seis candidatos y debatimos solo tres. Como santafesino no estoy conforme. Nos merecemos que quienes aspiran a representar a la ciudadanía digan qué quieren hacer con la ciudad", afirmó el referente del PJ. Medei apuntó contra el modelo de gestión actual y la forma de construir candidaturas: “Hace años que el oficialismo propone personas famosas, periodistas conocidas, pero que no conocen nuestros barrios ni nuestros problemas. Eso también explica la improvisación y la incapacidad para debatir”.

debate de candidatos a concejales.jpg José Busiemi

"Es la peor respuesta que puede dar un gobierno, no darle una respuesta a los ciudadanos que confiaron en su gestión", afirmó Gastón Restagno, que también será parte del debate. "María Luengo no viene porque no le importa representar a la ciudadanía", añadió, al tiempo que reivindicó la militancia territorial de su equipo: “Nosotros queremos ir al debate para que nos conozcan quienes no nos conocen y mostrar que hay otra forma de hacer política”.

Restagno, una de las caras jóvenes que sorprendieron en las PASO, apuntó que la renovación no es solo estética, sino de fondo: “Somos nuevos en la política, pero hace años venimos trabajando. No hacemos promesas: hacemos. Ahora queremos llegar al Concejo para multiplicar lo que ya venimos haciendo en los barrios”.

El valor de debatir

Lejos de quitarle importancia al encuentro, la ausencia de la mitad de los candidatos realza el compromiso de quienes sí participarán. En palabras de Cantiani, "el debate es una oportunidad fantástica para explicar con datos y herramientas cómo vamos a transformar Santa Fe". En tanto Medei dijo que “queremos volver a entusiasmarnos con nuestra ciudad. El 29 de junio se elige entre seguir por este camino de decadencia o empezar otro, con unidad y justicia social”.