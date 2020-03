"Debemos estar atentos, no alarmarnos ni hacer cosas impropias"

Este martes se conocía la noticia de la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina. Se trata de un hombre de 40 años que llegó el fin de semana desde Europa, donde estaba vacacionando y presentaba síntomas. Tras el analísis, se supo que dio positivo y se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de casos. El hombre permanece internado y según se informó se trata de un caso que no reviste gravedad y evoluciona favorablemente.

EN tanto en la ciudad de Santa Fe, como en el resto del país comienzan las preocupaciones y para no despertar caos, desde el ministerio de Salud de la provincia, Carolina Cudos, directora provincial de Epidemiología aseguro que "todos debemos de estar más atentos pero no llegar al extremo de alarmar a los demás o de hacer cosas incorrectas, por ejemplo, mucha gente está corriendo desesperada a comprar barbijos pero si uno está sano no tiene sentido hacerlo".

Las medidas de prevención más importantes son: el correcto lavado de manos, estornudar sobre el codo o sobre un pañuelo de papel y desinfectar los lugares donde haya estado alguien contagiado. Además de que como se informó, el virus tiene muy baja mortalidad y la mayoría de las personas que se contagian lo pasan como una gripe más leve que la estacional.

"Nosotros en Santa Fe debemos seguir trabajando de la manera en la que estamos haciendo en cuanto a sistema de Salud, manifestó Cudos, pero tammbién debemos decir que que nuestra área ,en este momento, está preocupado por otras enfermedad como lo son el dengue y el sarampión que se dieron en la zona, pero sin dejar de lado el tema del coronavirus que es algo nuevo para lo cual ninguno aún tiene anticuerpos. Todos debemos estar conscientes en actuar rápidamente y si uno está enfermo o comienza con síntomas, acudir a hacer la consulta con el médico y de esta manera evitar los contagios".