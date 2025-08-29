Debido a la causa fentanilo, Santa Fe tendrá su propia ley de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo

El senador por Rosario Ciro Seisas presentó un proyecto de ley que contempla la creación de. “Régimen Provincial de Trazabilidad Unitaria y Digital de Medicamentos de Alto Riesgo ”, que comprenderá obligatoriamente a todos los opioides de uso hospitalario, en especial el fentanilo y sus derivados .

“En nuestra provincia tuvimos 60 fallecidos, 26 de ellos en la ciudad de Rosario, muertes que se podrían haber evitado. Esta Ley era un pedido de las familias y que esperemos se haga eco en el Congreso para que sea también ley nacional” aseguró Seisas.

Actualmente, la trazabilidad de drogas como el fentanilo se realiza por lote (donde se almacenan las ampollas) y no incluye obligatoriamente a los opioides inyectables. Por otro lado, el sistema vigente se basa en registros manuales, numeración de lotes y libros de estupefacientes, ralentizando el sistema y volviéndolo vulnerable.

“La ley plantea que cada ampolla tenga un seguimiento individual, trazabilidad unitaria. Un sistema donde en tiempo real se sabe dónde está cada ampolla, en que droguería se vendió, en qué hospital está, y a qué paciente se le aplicó. Con este sistema en el mismo momento en que se detectaba el fentanilo contaminado se retiraba de inmediato, esos meses costaron vidas”, agregó Seisas.

Por otro lado, el Senador por Rosario se refirió al vínculo que existe entre el fentanilo y el narcotráfico: “El caso de HLB Pharma tiene además una investigación en curso por el faltante de 5 kg de fentanilo, que no se encontraron en los allanamientos. Hay que entender que 1 kilo de fentanilo puede matar a 500.000 personas. Este grupo (HLB Pharma/Ramallo), es de los mismos dueños del laboratorio Apolo que “explotó” en Rosario hace 10 años y que está mencionado en el triple crimen de General Rodríguez".

Y sumó: "Nuestro intendente Pablo Javkin, citado a declaración testimonial, aportó información sobre vínculos del grupo con la mafia de los medicamentos y la causa efedrina. La falta de control sobre esta droga es una puerta abierta al narcotráfico. Esta ley está vigente en muchos países de Europ. y en EE. UU., que tiene más de 70.000 muertes anuales por fentanilo” concluyó Seisas

• LEER MÁS: Robo de fentanilo en el Iturraspe: "El medicamento es de uso exclusivo hospitalario, su utilización indebida puede ser mortal"