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Un viaje a Brasil derivó en un nuevo caso de dengue confirmado en Santa Fe

El Ministerio de Salud informó que el paciente presentó una evolución favorable. Es el segundo caso confirmado en la temporada y ambos fueron importados.

18 de mayo 2026 · 17:34hs
Un paciente con antecedente de viaje a Brasil fue diagnosticado con dengue DEN-2 y evolucionó favorablemente.

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Un paciente con antecedente de viaje a Brasil fue diagnosticado con dengue DEN-2 y evolucionó favorablemente.

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó un nuevo caso de dengue importado en el marco de la temporada epidemiológica actual. La información fue difundida a través del último Boletín Epidemiológico, correspondiente a la Semana 18 del año.

Según detallaron las autoridades sanitarias, se trata de un paciente diagnosticado con dengue DEN-2, que tenía antecedente de viaje a Brasil y evolucionó favorablemente tras recibir atención médica.

Con este nuevo registro, la provincia suma dos casos confirmados en lo que va de la temporada y ambos corresponden a personas que habían viajado al exterior.

Un viaje a Maldivas trajo el primer caso del año

El primer caso había sido detectado a fines de marzo en una persona residente del departamento San Cristóbal, que regresó de un viaje a Maldivas y presentó síntomas compatibles con la enfermedad. Tras la confirmación del diagnóstico, se realizaron operativos de bloqueo y control del mosquito transmisor en la zona.

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Fuerte caída de casos en comparación con 2025

Desde el Ministerio de Salud remarcaron que los números actuales muestran una importante disminución de la circulación viral en la provincia respecto del año pasado.

Hasta el 9 de mayo, en Santa Fe se notificaron 1.332 casos sospechosos, de los cuales solo dos fueron confirmados y ambos importados.

En contraste, para la misma fecha de 2025 se habían registrado 12.399 casos sospechosos, con 7.777 contagios confirmados y cinco fallecimientos vinculados a la enfermedad.

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La situación nacional

A nivel país, el reporte epidemiológico indicó que se notificaron 23.048 casos sospechosos de dengue, de los cuales 58 fueron confirmados por laboratorio.

Los análisis detectaron circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3. Del total de casos confirmados, 34 no tenían antecedentes de viaje, mientras que 24 sí habían estado en zonas con circulación viral activa.

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener las medidas de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, especialmente con la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

dengue Santa Fe caso Brasil
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