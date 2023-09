Deiana: "Hay que reestatizar el Banco de Santa Fe y usar el ahorro provincial en favor de la mayoría trabajadora"

En el transcurso del debate, uno de los temas que más repercutió, fue la propuesta de re estatizar el Banco de Santa Fe . Tras el debate y consultada por este tema, la candidata del Frente de Izquierda señaló: “la propuesta de re estatizar el Banco de Santa Fe es fundamental. Los socios de Pullaro y Lewandowski, fueron los que llevaron a cabo esa gran estafa contra el pueblo santafesino, privatizando el Banco de Santa Fe y rifando el patrimonio provincial. No es casualidad que ahora Pullaro y Perotti, el gobernador de Lewandowski llamen a votar en un balotaje a un fanático de las privatizaciones como el menemista de Milei. La re estatización del Banco de Santa Fe, como parte de una planificación económica con sus recursos, es una medida urgente en favor de la mayoría trabajadora. Para de esa manera, conquistar un salario igual a la canasta familiar para todos los trabajadores y el 82% móvil en jubilaciones, necesidades urgentes frente a la enorme crisis social en la que nos hab hundido todos los gobiernos”

carla deiana debate.jpg Carla Deiana, participando en el debate de los candidatos a gobernadores de la provincia de Santa Fe

Agregó que “estamos en una provincia donde un millón doscientas cincuenta mil personas no tienen vivienda propia. Uno de cada dos santafesinos y santafesinas no tienen cloacas. La mitad de la población de Santa Fe no tiene red de gas. El 80% de la exportación agropecuaria sale de Santa Fe, y sin embargo tenemos a 4 de cada 10 santafesinos sumergidos en la pobreza.”

“Necesitamos tomar medidas de fondo, como la re estatización del Banco de Santa Fe, también de los puertos y el control del comercio exterior. Eso permitiría que el ahorro provincial, sirva para la obra pública, para desarrollar viviendas y generar trabajo genuino. La contracara de esto, la tenemos con el gobernador Perotti, que a pesar de haber tenido 32 mil millones de pesos de superávit fiscal, las escuelas y hospitales se caen a pedazos, y los trabajadores docentes y estatales están por debajo de la línea de pobreza ”

Deiana amplió: “Estas palancas económicas de Santa Fe, no pueden seguir en manos privadas de un grupo de banqueros y agroexportadoras. Sería también un fuerte golpe al narcotráfico que lava su dinero negro en las altas esferas financieras y trafican por los puertos privatizados de la ribera del Paraná, para que luego veamos como nuestra juventud es masacrada en las barriadas populares.”

Por último finalizó “Llamamos a la población trabajadora a acompañarnos el próximo 10 de septiembre, porque una gran votación al Frente de Izquierda, es fortalecer la lucha por un programa de salida a la crisis a la que nos han llevado todos los que gobernaron. Por un salario igual a la canasta familiar y trabajo genuino. Un voto al Frente de Izquierda, es prepararnos como trabajadores, para las peleas que se vienen.”