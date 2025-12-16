Del hogar a las grandes obras: Ineco consolida su liderazgo en climatización integral

La empresa santafesina Ineco SRL se posiciona como referente en climatización residencial y de gran escala, con tecnología de última generación y presencia nacional

Ineco apuesta a la eficiencia energética y la climatización llave en mano en plena ola de calor

Con la llegada del verano y las altas temperaturas en Santa Fe y la región, Ineco SRL renueva su compromiso con el confort, la eficiencia energética y la calidad técnica a través de soluciones de climatización integral , pensadas tanto para hogares como para comercios, empresas y grandes obras.

Con más de 40 años de trayectoria , la empresa santafesina se ha consolidado como un referente en refrigeración, calefacción y climatización llave en mano , acompañando a sus clientes desde el diseño del proyecto hasta la instalación, puesta en marcha y mantenimiento postventa.

Soluciones integrales para cada necesidad

Ineco ofrece una amplia gama de servicios que incluyen equipos residenciales, sistemas para espacios comerciales y corporativos, y climatización central para obras de gran envergadura como hospitales, aeropuertos, edificios públicos y estadios.

“Brindamos un servicio integral: diseñamos, proyectamos, instalamos y dejamos funcionando cada sistema, adaptado a las necesidades de cada cliente”, explicó Pamela Bulfone, contadora pública nacional y socia gerente de la firma.

Eficiencia energética y tecnología inverter

En línea con las nuevas demandas del mercado y el cuidado del ambiente, Ineco impulsa el uso de tecnología inverter, que permite un menor consumo de energía, mayor durabilidad de los equipos y un impacto ambiental reducido.

La empresa trabaja con marcas líderes a nivel internacional como Surrey, Midea y Samsung, y mantiene a su equipo técnico en capacitación permanente, incorporando las últimas innovaciones en climatización.

Presencia regional y nacional

Además de su fuerte anclaje en Santa Fe, Ineco cuenta con una sucursal en Paraná y ejecuta obras en distintas provincias del país. Entre los proyectos más destacados se encuentran el Nuevo Hospital Iturraspe, el Semafé, El Molino Fábrica Cultural y diversas obras vinculadas a los Juegos Sudamericanos.

estadios juegos odesur La empresa está presente en diversas obras vinculadas a los Juegos Sudamericanos. gentileza

Con una estructura profesional integrada por ingenieros, arquitectos, técnicos especializados y equipos de servicio, Ineco continúa creciendo con una premisa clara: ofrecer confort térmico durante todo el año, con soluciones eficientes, seguras y de calidad.