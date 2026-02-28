Uno Santa Fe | Santa Fe | Tren Urbano

Del sueño del Tren Urbano al abandono: la propuesta para reconvertir las ruinas de un proyecto olvidado

Lo que debía ser un eje de movilidad de 15 minutos entre Bulevar y Don Bosco se convirtió en un rastro de vandalismo. El Concejo busca rescatar las estructuras: el plan es reutilizar los apeaderos para servicios municipales y postas de seguridad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de febrero 2026 · 09:16hs
Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.
Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.
Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

El corredor de cuatro kilómetros que alguna vez ilusionó a la ciudad como una solución moderna de transporte, hoy ofrece una postal de desidia. Los restos de lo que fue el proyecto del Tren Urbano se transformaron, con el paso de los años, en infraestructuras vandalizadas que, lejos de conectar barrios, funcionan como focos de inseguridad y refugios precarios.

Ante este panorama, el concejal santafesino, Julián Martínez, impulsó una iniciativa para frenar la degradación. Tras un relevamiento técnico, busca que el Ejecutivo Municipal evalúe la factibilidad de poner en valor estas estructuras, muchas de las cuales aún conservan un potencial que el abandono dejó en pausa.

LEER MÁS: Tren Urbano: avanzan las tareas para la identificación de los apeaderos

Estaciones tren urbano 3
Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: Jos&eacute; Busiemi / UNO Santa Fe.

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Una estrategia para cada estación

La premisa del proyecto, aprobado originalmente en octubre de 2025, es clara: no se busca revivir el servicio ferroviario, sino rescatar los ocho apeaderos existentes. El plan propone una reconversión según el contexto de cada zona, enfocándose en tres pilares:

Servicios ciudadanos: reutilizar estaciones como centros de atención al vecino o puntos turísticos, siguiendo un modelo similar al proyectado en la Costanera.

Seguridad y prevención: instalar postas fijas para la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), aprovechando la ubicación estratégica de las paradas.

Integración urbana: vincular estas estructuras con otros sistemas de transporte, como el Metrofé en Av. Blas Parera, mejorando la logística de movilidad general.

Los puntos más críticos, donde la intervención urge por cuestiones de seguridad y deterioro, incluyen el tramo del Parque Federal y el cruce bajo el Puente Negro de Aristóbulo del Valle, áreas que actualmente se encuentran en un estado de "abandono absoluto".

"Estamos intentando tener una respuesta sobre la factibilidad", señaló Martínez en declaraciones a Sol Play. "Es una buena oportunidad para reconvertir y darle utilidad a esa infraestructura que hoy está ociosa, transformando un problema de inseguridad en un servicio para el vecino".

Estaciones tren urbano 2
Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: Jos&eacute; Busiemi / UNO Santa Fe. &nbsp;

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Proyecto de transformación

En un futuro, de plasmarse el proyecto con la factibilidad del Ejecutivo, los espacios y estructuras abandonadas del proyecto del Tren Urbano, se convertirían en espacios cerrados y abiertos para establecer puestos de promoción laboral, sedes de iniciativas culturales, actividades artísticas; espacios para charlas y jornadas temáticas y para actividades conmemorativas o actividades físicas al aire libre.

Según contó el concejal, autor de la iniciativa, también servirían las viejas estaciones del Tren urbano para uso exclusivo (en formato casillas) del personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), quienes prestarán funciones de vigilancia en el Parque Federal. También, para oficinas descentralizadas del área de Deportes y de Economía Social, y hasta para la atención de personas en vulnerabilidad.

Tren Urbano proyecto Concejo estación apeaderos
Noticias relacionadas
Santa Fe, pionera en el tratamiento focalizado de las enfermedades poco frecuentes

Día Mundial de Enfermedades Poco Frecuentes: Santa Fe consolida un modelo de atención pionero en el país

Santa Fe: cuatro zonas de la ciudad concentran la mitad de los incidentes con trapitos.

El mapa de los "trapitos" en Santa Fe: cuatro zonas concentran la mitad de los incidentes con cuidacoches en la ciudad

Goity les escribió a los padres y pidió que los chicos estén el lunes en el aula pese al paro docente

Goity les escribió a los padres y pidió que los chicos estén el lunes en el aula pese al paro docente

febrero se va con lluvias muy por encima del promedio historico en santa fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos