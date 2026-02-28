Del sueño del Tren Urbano al abandono: la propuesta para reconvertir las ruinas de un proyecto olvidado

Lo que debía ser un eje de movilidad de 15 minutos entre Bulevar y Don Bosco se convirtió en un rastro de vandalismo. El Concejo busca rescatar las estructuras: el plan es reutilizar los apeaderos para servicios municipales y postas de seguridad.

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

El corredor de cuatro kilómetros que alguna vez ilusionó a la ciudad como una solución moderna de transporte, hoy ofrece una postal de desidia. Los restos de lo que fue el proyecto del Tren Urbano se transformaron, con el paso de los años, en infraestructuras vandalizadas que, lejos de conectar barrios, funcionan como focos de inseguridad y refugios precarios.

Ante este panorama, el concejal santafesino, Julián Martínez, impulsó una iniciativa para frenar la degradación. Tras un relevamiento técnico, busca que el Ejecutivo Municipal evalúe la factibilidad de poner en valor estas estructuras, muchas de las cuales aún conservan un potencial que el abandono dejó en pausa .

Una estrategia para cada estación

La premisa del proyecto, aprobado originalmente en octubre de 2025, es clara: no se busca revivir el servicio ferroviario, sino rescatar los ocho apeaderos existentes. El plan propone una reconversión según el contexto de cada zona, enfocándose en tres pilares:

Servicios ciudadanos: reutilizar estaciones como centros de atención al vecino o puntos turísticos, siguiendo un modelo similar al proyectado en la Costanera.

Seguridad y prevención: instalar postas fijas para la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), aprovechando la ubicación estratégica de las paradas.

Integración urbana: vincular estas estructuras con otros sistemas de transporte, como el Metrofé en Av. Blas Parera, mejorando la logística de movilidad general.

Los puntos más críticos, donde la intervención urge por cuestiones de seguridad y deterioro, incluyen el tramo del Parque Federal y el cruce bajo el Puente Negro de Aristóbulo del Valle, áreas que actualmente se encuentran en un estado de "abandono absoluto".

"Estamos intentando tener una respuesta sobre la factibilidad", señaló Martínez en declaraciones a Sol Play. "Es una buena oportunidad para reconvertir y darle utilidad a esa infraestructura que hoy está ociosa, transformando un problema de inseguridad en un servicio para el vecino".

Proyecto de transformación

En un futuro, de plasmarse el proyecto con la factibilidad del Ejecutivo, los espacios y estructuras abandonadas del proyecto del Tren Urbano, se convertirían en espacios cerrados y abiertos para establecer puestos de promoción laboral, sedes de iniciativas culturales, actividades artísticas; espacios para charlas y jornadas temáticas y para actividades conmemorativas o actividades físicas al aire libre.

Según contó el concejal, autor de la iniciativa, también servirían las viejas estaciones del Tren urbano para uso exclusivo (en formato casillas) del personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), quienes prestarán funciones de vigilancia en el Parque Federal. También, para oficinas descentralizadas del área de Deportes y de Economía Social, y hasta para la atención de personas en vulnerabilidad.