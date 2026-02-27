Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL, durante febrero se acumularon 174,5 milímetros de lluvia, cuando el promedio histórico de febrero en los últimos diez años es de 113,45 milímetros.

El mes de febrero se destacó por precipitaciones excepcionalmente elevadas en la ciudad de Santa Fe , muy por encima de los valores normales para esta época del año. Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL , durante el mes se acumularon 174,5 milímetros de lluvias , cuando el promedio histórico de febrero en los últimos diez años es de 113,45 milímetros .

El registro mensual superó la media en más de 60 milímetros , lo que representa un exceso cercano al 54 % , confirmando a febrero como un mes particularmente lluvioso. El contraste es significativo si se considera que enero había registrado apenas 60,75 milímetros , por lo que febrero concentró la mayor parte de las precipitaciones acumuladas en lo que va del año.

En promedio, febrero suele registrar siete días con precipitaciones, aunque este año bastaron algunos episodios puntuales para superar ampliamente los valores normales.

clima lluvia José Busiemi

Pronóstico del tiempo

En este contexto, el pronóstico indica que las condiciones tenderán a estabilizarse gradualmente, aunque con algunos pasajes de inestabilidad leve. Para este viernes 27 de febrero, se mantiene la influencia de un sistema de alta presión sobre la provincia de Buenos Aires, combinado con el ingreso de aire cálido y húmedo desde el este y noreste, lo que genera un escenario de estabilidad relativa, pero con posibilidad de lloviznas o lluvias débiles y dispersas.

Durante la jornada se espera cielo con nubosidad variable, algunos mejoramientos temporales, temperaturas con poco cambio y vientos leves a moderados del este/noreste.

Para el sábado 28, el cielo permanecerá mayormente nublado a nublado, con condiciones algo inestables, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando no se descartan lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas rondarán los 19 °C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 32 °C, con vientos leves a moderados del sector este/noreste.

El domingo 1 de marzo marcará un mejoramiento de las condiciones, con cielo mayormente soleado, ambiente estable y temperaturas en ascenso, con mínimas cercanas a los 22 °C y máximas que podrían llegar a los 35 °C.

El buen tiempo se mantendría durante el lunes 2 de marzo, con cielo mayormente despejado, condiciones estables y temperaturas elevadas, sin cambios significativos respecto al día anterior, acompañadas por vientos moderados del este/noreste.