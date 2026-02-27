Uno Santa Fe | Santa Fe | boleto

Santa Fe actualiza la tarifa de colectivos: desde el domingo el boleto plano costará $1.720 en la ciudad

Luego de distintas instancias de diálogo y estudio de costos, se autorizó la actualización del boleto del transporte público de pasajeros. A la vez, la Municipalidad solicitó a las empresas la ampliación de los recorridos de algunas líneas en zonas donde se ejecutó el mejorado pétreo de las calles.

27 de febrero 2026 · 19:57hs
El próximo domingo 1° de marzo se hará efectiva la actualización del precio del boleto de colectivo en la ciudad de Santa Fe, que pasará a costar $1.720. La nueva tarifa se autorizó mientras continúan las gestiones de la Municipalidad para la expansión de los recorridos en donde se ejecutó mejorado pétreo.

El nuevo cuadro tarifario que regirá desde el domingo establece un valor de $1.720 de tarifa plana, la cual solo es abonada en su totalidad por el 25% de los usuarios. El resto de los pasajeros cuenta con algún descuento o beneficio, por ejemplo el boleto educativo, atributos nacionales, franquicias por discapacidad y acompañantes u otras. El precio actual se alinea con los valores vigentes en ciudades como Rosario y Córdoba.

En tanto, las tarifas diferenciales quedarán de la siguiente manera: Centro $1.337,78; Estudiantil (terciario y universitario) $1.146,67; Jubilado $955,56; escolar $764,44; y seguro $382,22.

Estas actualizaciones acompañan un proceso de fortalecimiento integral del sistema de transporte de pasajeros que, durante el último año, registró un incremento del 5,7% en los kilómetros recorridos por las unidades, lo que permitió mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera para los usuarios.

Más conectividad y nuevos servicios

Entre las principales acciones impulsadas por la gestión del intendente Poletti se destaca la creación de la Línea N° 22, que conecta el oeste y el este de la ciudad, un requerimiento histórico de los vecinos. Desde su puesta en marcha en mayo de 2025, realiza actualmente 60 servicios diarios con una frecuencia aproximada de 14 minutos y registra una alta aceptación por parte de los usuarios.

Asimismo, se lanzó la denominada “Línea de Boliches”, que permite un traslado seguro hacia y desde los principales espacios de entretenimiento nocturno, y se extendió el recorrido de la Línea N° 9 para incorporar al Puerto de Santa Fe, un sector en pleno crecimiento comercial, educativo y turístico.

Modernización y mejor calidad del viaje

El sistema también avanzó en la renovación de su flota, incorporando unidades más modernas que mejoran la experiencia de viaje y reducen la probabilidad de fallas. Actualmente, el 31,6% de los kilómetros recorridos se realizan con colectivos de menos de cinco años de antigüedad, consolidando un proceso sostenido de modernización.

A esto se suman mejoras operativas como la flexibilización del sistema de combinaciones entre todas las líneas y la ampliación de los atributos sociales, lo que permite a los usuarios acceder a más alternativas de desplazamiento dentro de la ciudad.

Aporte municipal para sostener y expandir el servicio

En un contexto nacional marcado por la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que representaba una parte significativa de los ingresos del sistema, el Municipio realizó aportes superiores a los $3.000 millones y continúa destinando recursos para garantizar la continuidad del servicio, sostener nuevas líneas y ampliar la cobertura territorial.

Estas medidas forman parte de una política integral que prioriza el transporte público como herramienta clave para la movilidad urbana, promoviendo una red más eficiente, accesible y conectada, en beneficio de todos los vecinos y vecinas de Santa Fe.

