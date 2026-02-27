Uno Santa Fe | Santa Fe | plaza

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Luego de las manifestaciones públicas y presentaciones formales de instituciones y vecinos, la Municipalidad decidió revertir la modificación del histórico estanque. Habrá obras y puesta en valor, pero con controles patrimoniales y sin alterar su estructura original.

27 de febrero 2026 · 15:57hs
Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisa el proyecto tras los reclamos. Foto: Facebook Alejandro Damianovich

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisa el proyecto tras los reclamos. Foto: Facebook Alejandro Damianovich

Tras semanas de debate y cuestionamientos, el proyecto de remoción del histórico estanque de la Plaza Colón dio un giro. La Municipalidad resolvió dar marcha atrás con la modificación estructural de la fuente, aunque confirmó que avanzará con trabajos de restauración y puesta en valor del espacio público.

La decisión se tomó luego de una reunión ampliada entre autoridades municipales, integrantes de la Comisión de Patrimonio y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

Así lo confirmó el historiador Alejandro Damianovich, presidente de la Comisión Provincial de Estudios Históricos, quien participó del encuentro.

“Es un ícono, forma parte de la memoria visual del lugar”

El historiador explicó que el estanque integra una concepción paisajística histórica que no debía alterarse. “Es un área muy valiosa que debe mantenerse lo más posible dentro de las características visuales que todos conocemos. El estanque forma parte de la memoria visual del lugar”, sostuvo en declaraciones a la emisor aLT10.

El historiador recordó que la plaza responde a un eje simbólico y urbano que va desde el monumento al Gobernador Freyre, atraviesa el estanque y culmina en El Palomar. En ese sentido, consideró que el proyecto original introducía “innovaciones que realmente no pudimos respaldar”.

Además, destacó que esta vez las autoridades escucharon los planteos técnicos y ciudadanos.

“Hubo sectores de ciudadanos que levantaron su voz, los medios también hicieron su aporte, de manera que las autoridades escucharon. Esto es muy valioso, porque no siempre es así”, remarcó.

Incluso contrastó la situación con lo ocurrido años atrás en el Parque Alberdi, donde —según señaló— no prosperaron los reclamos vinculados a la preservación patrimonial.

Se intervendrá, pero para restaurar

Damianovich llevó tranquilidad ante la posibilidad de que los trabajos ya iniciados generen confusión entre los vecinos.

“Trabajos se van a realizar porque al estanque hay que restaurarlo, hay que ponerlo en valor para que recupere su función original. Pero no hay que alarmarse”, afirmó.

Según explicó, la plaza será intervenida, pero con controles de especialistas para no alterar lo patrimonial. La restauración buscará mejorar la iluminación, recuperar la visualización del mapa de la provincia y optimizar su funcionamiento como fuente.

“Va a ser una intervención para rescatarla, no para demolerla como era al inicio”, enfatizó.

El estanque data de 1940 y constituye —según definió el propio historiador— “un ícono” de la ciudad, no solo por su valor estético sino también por su carga histórica. Recordó que toda esa zona formaba parte del antiguo puerto de Santa Fe y que donde hoy está la plaza, antiguamente había agua.

En sus redes sociales, Damianovich informó formalmente que el proyecto fue revisado tras una reunión ampliada con autoridades municipales. “Las autoridades municipales del área han revertido el proyecto de modificar el estanque de la plaza Colón”, escribió.

Atribuyó la decisión a la intervención de la Comisión de Patrimonio, al reclamo ciudadano y a la repercusión mediática. Además, aclaró que las obras no comprometerán la estructura histórica del estanque y que la restauración será realizada bajo supervisión profesional. “He participado personalmente de las reuniones y puedo dar fe de lo que digo”, aseguró.

