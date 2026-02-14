Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue en Santa Fe: 32 barrios con presencia del mosquito, pero sin casos positivos

El monitoreo municipal detectó actividad del vector en distintos sectores de la ciudad. Refuerzan tareas de prevención y descacharrado.

14 de febrero 2026 · 16:33hs
Recomendaciones descacharrado en el hogar

Recomendaciones descacharrado en el hogar

La Municipalidad de Santa Fe informó que, en el marco del monitoreo entomológico semanal por dengue, durante la semana epidemiológica 6 (del 10 al 13 de febrero) se detectó presencia de vectores adultos en 32 barrios de la ciudad.

Los barrios donde se registró actividad del mosquito transmisor fueron: Guadalupe Oeste, Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Juventud del Norte, Cabal, Ciudadela Norte, Atilio Rosso, Parque Juan de Garay, Pro Adelanto Barranquitas, República Los Hornos, Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Guadalupe Este, Guadalupe Noreste, Centro, San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, Colastiné Norte, Cabaña Leiva, Mariano Comas, Candioti Norte, Sur, República del Oeste, General Alvear, Coronel Dorrego, Las Flores, Facundo Quiroga, Pompeya Oeste y Alto Verde.

Desde el municipio remarcaron que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, aunque sí se confirmó la presencia del mosquito transmisor, por lo que continúan las tareas de prevención y promoción.

El sistema local cuenta con 60 puntos de monitoreo, con dos ovitrampas por barrio, que permiten detectar huevos y actividad de mosquitos adultos. Este trabajo se realiza mediante un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM-FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector, se recomienda:

  • Vaciar recipientes que acumulen agua.
  • Limpiar desagües y canaletas regularmente, preferentemente con agua caliente.
  • Extremar el cuidado de bebederos de animales, floreros, baldes, piletines y tanques.
  • Utilizar espirales e insecticidas en el interior de las viviendas.
  • Desmalezar patios y jardines.
  • Colocar telas mosquiteras en aberturas y rejillas.
  • Permitir el ingreso del personal municipal para tareas de descacharrado asistido.

El municipio aclaró que los trabajadores están debidamente identificados. Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse al 0800 777 5000.

Frente a las altas temperaturas y tras las intensas lluvias, se aconseja eliminar el agua acumulada y, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, no automedicarse y consultar al médico.

