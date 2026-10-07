Desde el Gobierno santafesino volvieron a presionar a Gutiérrez: "La renovación de la Corte es el oxígeno que se necesita"

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, volvió a instar al ministro decano a efectivizar su renuncia al máximo tribunal. Desde el Ejecutivo insisten en que el recambio en la Corte Suprema santafesina busca garantizar el límite constitucional de 75 años y evitar posturas "corporativas" . Con la salida confirmada de Falistocco para noviembre, se acelera la transformación histórica de la cúpula judicial.

El contrapunto institucional entre el Gobierno de Santa Fe y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia sumó este martes un nuevo capítulo dialéctico de alta intensidad. En rueda de prensa, la vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, volvió a ratificar la postura oficial de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en favor de la renovación integral del tribunal supremo , instando de forma directa al ministro decano Rafael Gutiérrez a efectivizar su alejamiento del cargo.

Al ser consultada sobre las recientes especulaciones formuladas por el magistrado acerca de diferir su salida, la funcionaria fue categórica al enmarcar el recambio como una exigencia constitucional y una demanda social de modernización.

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"Entendemos que es necesaria, pero también es constitucional la renovación del Poder Judicial en todos los aspectos. Para poder consolidar esa renovación y que ingresen otros miembros de la Corte. Auguramos que Rafael Gutiérrez pueda decidir bajo ese marco que tiene que ver con un bienestar de los santafesinos y no solamente de una corporación. Es necesario, es legalmente correcto, pero también es el oxígeno que se necesita", subrayó Virginia Coudannes, vocera del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El tablero de recambio en el Máximo Tribunal de Santa Fe

La embestida política del Ejecutivo se apoya en el precepto fijado por la Constitución Nacional y jurisprudencia afín sobre el límite de 75 años de edad para el ejercicio de la magistratura sin nuevo acuerdo legislativo, proceso que ya modificó sustancialmente la conformación histórica del alto cuerpo:

Caso Roberto Falistocco: el histórico ministro confirmó que formalizará su renuncia al cargo a partir del próximo 1° de noviembre de 2026, tras completar 35 años continuos en la máxima magistratura provincial.

Caso Rafael Gutiérrez: si bien a finales del año pasado el propio magistrado había anticipado su retiro formal para el mes de noviembre, en las últimas semanas dejó trascender que podríapedir condicionar su salida a la resolución de expedientes administrativos y de gestión interna.

Caso Eduardo Spuler: se suma a la vacante ya efectivizada tras el retiro del exministro Spuler, cuyo pliego de reemplazo fue ocupado por el abogado y académico Diego Maciel, tras lograr el correspondiente acuerdo parlamentario en la Asamblea Legislativa.

Una nueva impronta funcional para el Poder Judicial

Desde el Ministerio de Justicia y la Gobernación fundamentan que el recambio acelerado de la cúpula judicial no se agota en una discusión etaria o de nombres propios, sino en la urgencia de dotar al servicio de justicia de un esquema organizativo más dinámico, digitalizado y enfocado en la prevención del delito, la celeridad de las causas penales y la optimización de los fueros civil y comercial.