El ministro de la Corte Rafael Gutiérrez puso en dudas su retiro y el gobierno analiza la posibilidad de un decreto de cese

Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema santafesina, Rafael Gutiérrez, reavivaron el conflicto con el gobierno provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro recordó que existe un compromiso asumido y advirtió que la Constitución es clara respecto al límite de edad para permanecer en el cargo

La relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y los jueces más antiguos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La relación entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y los jueces más antiguos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe volvió a tensarse en los últimos días, luego de que el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez , pusiera en duda que vaya a presentar su renuncia en las próximas semanas, a pesar de que ya existen reemplazantes designados para los tres magistrados mayores de 75 años que continúan en funciones.

“Como siempre dije, me voy a ir el día que yo quiera”, fueron las palabras de Gutiérrez que encendieron nuevamente las alarmas en el Ejecutivo provincial. Fuentes cercanas a la gestión de Pullaro advirtieron que el cese por decreto de los jueces que superan la edad límite establecida por la nueva Constitución de Santa Fe volvió a convertirse en una alternativa que el gobernador analiza seriamente.

Esa posibilidad parecía haber quedado descartada en diciembre del año pasado, cuando tanto Rafael Gutiérrez como Roberto Falistocco —mientras que Eduardo Spuler ya presentó su dimisión efectiva a partir de septiembre— habían manifestado su intención de retirarse en noviembre.

Sin embargo, el presidente de la Corte relativizó ese compromiso. “Lo de noviembre lo tengo pensado, pero tengo que terminar algunas cosas que están pendientes para el Poder Judicial”, sostuvo recientemente.

La inauguración de los nuevos Tribunales aparece como una fecha clave

Desde el gobierno provincial interpretan que una de esas tareas pendientes es la inauguración de los nuevos Tribunales de la ciudad de Santa Fe, una obra impulsada por el propio Gutiérrez y de la que pretende ser protagonista en el acto de habilitación.

La ceremonia está prevista para el martes 30 de junio, y en la Casa Gris consideran que, transcurrido un tiempo prudencial después de ese evento, la renuncia debería formalizarse públicamente. En caso contrario, el gobernador podría recurrir al decreto de cese para apartarlo del cargo.

Pullaro: “La ley y la Constitución son claras”

Ese escenario no es el preferido por Pullaro, aunque el mandatario dejó abierta esa posibilidad al ser consultado sobre las declaraciones del magistrado. “Él tomó un compromiso conmigo y con la ciudadanía. Además, la ley y la Constitución son claras. No tengo dudas de que se va a ir en noviembre de este año. Si no, no hubiésemos hecho la elección de los nuevos ministros de la Corte”, afirmó el gobernador.

Días atrás, Gutiérrez también había cuestionado el mecanismo implementado para nombrar a sus reemplazantes. “Es increíble. Suplente sin vacante. Únicamente en esta provincia se hacen estas cosas”, expresó durante una entrevista televisiva.

Los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe

La gestión de Pullaro ya incorporó tres nuevos integrantes a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir de las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi, además de la ampliación de cinco a siete miembros del máximo tribunal.

Los magistrados que ya se sumaron son Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

En tanto, permanecen a la espera de que se generen las vacantes los jueces Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, quienes ya fueron designados oficialmente para integrar el cuerpo.

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