Desde el lunes, las compras del Estado provincial se harán de forma 100% digital

La Provincia pone en marcha Timbó Compras, el nuevo sistema de licitaciones electrónicas

30 de enero 2026 · 11:09hs
A partir del próximo lunes, la provincia de Santa Fe dará un paso clave en el proceso de digitalización del Estado con la implementación del módulo de compras de la plataforma Timbó, que transformará la manera en que se realizan las licitaciones públicas, concursos y procesos de selección de oferentes para la compra de bienes y servicios.

El nuevo sistema reemplazará definitivamente el tradicional expediente en papel por un procedimiento íntegramente digital, trazable y auditable.

Sistema Timbó

Procesos más transparentes y accesibles

“Lo que cambia es la forma en que se gestionan las compras públicas. Hasta ahora todo tramitaba en papel; desde ahora, los procesos que se inicien en las jurisdicciones priorizadas se harán 100% de manera digital a través de Timbó”, detalló Julia Tornero, secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, a los micrófonos de LT10.

El nuevo esquema alcanza tanto a los agentes del Estado como a los proveedores, quienes deberán contar con su ID Ciudadana Santafesina para poder participar y presentar ofertas de forma online, sin necesidad de trasladarse a Santa Fe o Rosario.

Uno de los puntos centrales del sistema es el mecanismo de presentación de ofertas. Según explicó la funcionaria, las propuestas quedarán encriptadas en la plataforma y solo se abrirán en la fecha y horario establecidos para la apertura, mediante una bóveda digital.

“Antes se presentaba un sobre cerrado en una oficina. Ahora todo queda registrado digitalmente. El sistema permite saber quién ingresó, cuándo y para qué, lo que eleva notablemente los estándares de transparencia y control”, subrayó.

Más competencia y mejores precios

Desde el Gobierno provincial consideran que esta modalidad permitirá ampliar la participación de proveedores, simplificar trámites y generar mayor competencia, lo que se traduciría en mejores precios para el Estado.

Además, se anunció que durante febrero se realizarán capacitaciones presenciales en Santa Fe y Rosario, junto con instancias virtuales, para acompañar a los proveedores en la adaptación al nuevo sistema.

‍ El rol clave de la ID Ciudadana

Para operar en Timbó Compras será obligatorio contar con la ID Ciudadana, la herramienta de ciudadanía digital de la provincia. Allí se concentran las notificaciones oficiales y múltiples servicios, como impuestos, licencias, documentos y trámites.

“La ID Ciudadana es el nuevo canal de vinculación entre el Estado y los ciudadanos. Es un derecho y una herramienta que va a seguir creciendo”, explicó Tornero, quien remarcó que su obtención es simple y accesible, incluso para personas mayores.

En esta primera etapa, el sistema comenzará a utilizarse en jurisdicciones priorizadas, mientras que se prevé una ampliación progresiva durante marzo. La decisión responde a una implementación “responsable”, con soporte técnico permanente.

Este avance se enmarca en un objetivo mayor: a partir del 1º de julio, el Estado santafesino dejará de utilizar papel, consolidando un modelo de gestión totalmente digital.

“Estamos convencidos de que es un salto de calidad enorme para la provincia. TIMBO Compras es una herramienta clave en ese camino”, concluyó la funcionaria.

lunes compras licitaciones digitales Santa Fe
