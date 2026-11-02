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Desde este lunes rigen descuentos del 50% para saldar multas de tránsito pendientes en la ciudad de Santa Fe

A partir del 2 de noviembre y por 60 días, los vecinos que decidan adherirse tendrán un descuento del 50% del mínimo de la multas por pago de contado

2 de noviembre 2026 · 08:15hs
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Multas de tránsito y control: desde este lunes entra en vigencia la moratoria

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Multas de tránsito y control: desde este lunes entra en vigencia la moratoria

La Municipalidad de Santa Fe informa que a partir de este lunes 2 de noviembre y por el lapso de 60 días estará vigente la moratoria de multas de tránsito y de control, cometidas hasta el 31 de julio.

La moratoria no alcanza a las infracciones vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas, la negativa a realizar los controles correspondientes ni la participación en disputas de carreras en la vía pública. Tampoco comprende aquellas que ya cuentan con sentencia o se encuentran en proceso de ejecución.

Además, se contemplan convenios de pago hasta seis cuotas mensuales y facilidades con tarjeta de crédito. La cancelación de la deuda se podrá gestionar desde la App Santa Fe y el sitio web de la Municipalidad.

La medida busca facilitar la regularización de obligaciones pendientes mediante importantes descuentos y distintas modalidades de pago. El régimen contempla dos alternativas para quienes decidan adherirse voluntariamente: pago al contado o convenio de pago.

Cómo acceder a descuentos del 50%

Esta opción puede gestionarse a través de la App Santa Fe, en el sitio web oficial santafeciudad.gov.ar, o de manera presencial en Justicia Administrativa de Faltas (solicitando turno previo a través de App Santa Fe o el sitio web de la Municipalidad).

Es importante aclarar que se puede abonar con los siguientes medios de pago: tarjeta de débito, de crédito y Mercado Pago. Además, se recuerda que continúa vigente la posibilidad de cancelar las obligaciones en cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Bica. En este caso se podrá hacer a través de la App Santa Fe, sitio web oficial de la Municipalidad o las Cajas Municipales Habilitadas: Justicia Administrativa de Faltas, Palacio Municipal, Cementerio Municipal, Estación Belgrano y Corralón Municipal.

Aquellos contribuyentes que cuenten con tarjeta de crédito del Banco Credicoop también podrán acceder al pago en cuotas sin intereses pero deberán hacerlo en las Cajas Municipales anteriormente mencionadas.

Cómo acceder al convenio de pago por la moratoria

Además, en el marco de la moratoria los vecinos pueden adherirse a convenios de pago de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas tendrán un descuento del 20% del mínimo de la multa, con un interés de financiación del 2% mensual. Para acceder a este beneficio es necesario concurrir personalmente a las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.

De esta manera, la Municipalidad de Santa Fe busca brindar más oportunidades a los contribuyentes para regularizar sus deudas, con opciones de pago que combinan descuentos, financiación y facilidades de acceso.

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