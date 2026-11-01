El debate alrededor de la regulación del transporte privado de pasajeros ingresó en una fase decisiva en el Concejo Municipal de Santo Tomé. Durante la sesión de este martes 27 de octubre, el cuerpo deliberativo tomó conocimiento y dio tratamiento a un paquete de seis iniciativas legislativas destinadas a actualizar las reglas del sector, responder al reclamo de los remiseros tradicionales para equiparar condiciones operativas y formalizar el funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad (como Uber).
Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises
Las propuestas abarcan desde la derogación de las sanciones a plataformas hasta la creación de un canon municipal para el arreglo de calles y la reducción de costos para agencias locales.
Las propuestas parten de dos sectores políticos bien definidos: la concejala Giselle Miravete (La Libertad Avanza) y los ediles Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell (Partido Justicialista).
LEER MÁS: Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello
Las iniciativas de La Libertad Avanza: desregulación y habilitación de apps
La concejala Giselle Miravete articuló su propuesta en tres ejes principales destinados a eliminar las barreras de ingreso de las empresas tecnológicas de transporte:
Derogación de la prohibición (Ordenanza 3411/2020): propone anular la normativa vigente que sanciona el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones en la jurisdicción de Santo Tomé, perdonando además las multas y actas de infracción derivadas de su aplicación.
Habilitación de plataformas con tratamiento de preferencia: creación de un registro municipal gratuito, libertad tarifaria de mercado y flexibilización en las exigencias de antigüedad y equipamiento para vehículos y choferes independientes.
Regulación integral conjunta: una propuesta de mayor alcance presentada recientemente para unificar bajo una misma norma a remiseros y choferes de aplicaciones. Entre las innovaciones, plantea autorizar a los remises a levantar pasajeros en la vía pública sin intermediación obligatoria de la central telefónica.
La propuesta del PJ: sistema unificado, tributación y fondo para calles
Por su parte, el bloque integrado por Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell impulsa un esquema de convivencia regulada con contraprestaciones tributarias para el municipio:
Sistema Municipal de Transporte Privado: creación de un registro oficial de choferes y unidades de plataformas con verificación técnica vehicular (VTV), seguros obligatorios para terceros y pasajeros, y documentación al día. Permite a los remises tradicionales incorporarse a las apps sin perder su estatus.
Canon de 80 MET: imposición de una tasa mensual de 80 Módulos Económicos Tributarios (MET) a los prestadores de aplicaciones. Los fondos recaudados tendrán afectación específica para la reparación y pavimentación de calles en la ciudad.
Exención para remiseros: los choferes de remises que ya tributen la Tasa de Registro e Inspección (DREI) quedarán eximidos del pago de dicho canon.
Reforma al régimen de remises: proyecto complementario para simplificar la habilitación de agencias, renovaciones de licencias y condiciones de la flota vehicular local.