Las propuestas abarcan desde la derogación de las sanciones a plataformas hasta la creación de un canon municipal para el arreglo de calles y la reducción de costos para agencias locales.

Santo Tomé: el Concejo evalúa proyectos para habilitar Uber y flexibilizar el servicio de remises

El debate alrededor de la regulación del transporte privado de pasajeros ingresó en una fase decisiva en el Concejo Municipal de Santo Tomé . Durante la sesión de este martes 27 de octubre, el cuerpo deliberativo tomó conocimiento y dio tratamiento a un paquete de seis iniciativas legislativas destinadas a actualizar las reglas del sector, responder al reclamo de los remiseros tradicionales para equiparar condiciones operativas y formalizar el funcionamiento de las plataformas digitales de movilidad (como Uber).

Las propuestas parten de dos sectores políticos bien definidos: la concejala Giselle Miravete (La Libertad Avanza) y los ediles Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell (Partido Justicialista).

LEER MÁS: Terror en Santo Tomé: asaltaron a un remisero de 69 años y manejó varias cuadras con el ladrón colgado del cuello

Las iniciativas de La Libertad Avanza: desregulación y habilitación de apps

La concejala Giselle Miravete articuló su propuesta en tres ejes principales destinados a eliminar las barreras de ingreso de las empresas tecnológicas de transporte:

Derogación de la prohibición (Ordenanza 3411/2020): propone anular la normativa vigente que sanciona el funcionamiento de Uber y otras aplicaciones en la jurisdicción de Santo Tomé, perdonando además las multas y actas de infracción derivadas de su aplicación.

Habilitación de plataformas con tratamiento de preferencia: creación de un registro municipal gratuito, libertad tarifaria de mercado y flexibilización en las exigencias de antigüedad y equipamiento para vehículos y choferes independientes.

Regulación integral conjunta: una propuesta de mayor alcance presentada recientemente para unificar bajo una misma norma a remiseros y choferes de aplicaciones. Entre las innovaciones, plantea autorizar a los remises a levantar pasajeros en la vía pública sin intermediación obligatoria de la central telefónica.

La propuesta del PJ: sistema unificado, tributación y fondo para calles

Por su parte, el bloque integrado por Rosana Zamora, Rodrigo Alvizo y Rosa María Escandell impulsa un esquema de convivencia regulada con contraprestaciones tributarias para el municipio:

Sistema Municipal de Transporte Privado: creación de un registro oficial de choferes y unidades de plataformas con verificación técnica vehicular (VTV), seguros obligatorios para terceros y pasajeros, y documentación al día. Permite a los remises tradicionales incorporarse a las apps sin perder su estatus.

Canon de 80 MET: imposición de una tasa mensual de 80 Módulos Económicos Tributarios (MET) a los prestadores de aplicaciones. Los fondos recaudados tendrán afectación específica para la reparación y pavimentación de calles en la ciudad.

Exención para remiseros: los choferes de remises que ya tributen la Tasa de Registro e Inspección (DREI) quedarán eximidos del pago de dicho canon.

Reforma al régimen de remises: proyecto complementario para simplificar la habilitación de agencias, renovaciones de licencias y condiciones de la flota vehicular local.